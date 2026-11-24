సాక్షి, విజయనగరం జిల్లా: భోగాపురం జాతీయ రహదారిపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. సుందరపేట సమీపంలో లారీని కారు ఢీకొట్టింది. దీంతో మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటనలో నలుగురు మృతిచెందారు. శ్రీకాకుళం నుంచి విశాఖపట్నం వెళ్తుండగా ప్రమాదం జరిగింది. ఒకరు తీవ్రంగా గాయపడగా.. ఆసుపత్రికి తరలించారు.
మరో ఘటనలో..
ట్రాక్టర్ నుడపుతూ జీవనం సాగిస్తున్న డ్రైవర్ చివరకు ఆ ట్రాక్టర్ కిందే ప్రమాదవశాత్తు పడి మృతి చెందాడు. పాలకొండ మండలం నవగాం వద్ద ఘటన జరిగింది. వీరఘట్టం మండలం కంబర గ్రామానికి చెందిన బూరి నవీన్(28) ధాన్యం పెరిగేందుకు తన ట్రాక్టర్ను డ్రైవ్ చేసుకుంటూ నవగాంలోని వీరన్న చెరువు గట్టు గుండా సోమవారం ప్రయాణం చేశాడు. చెరువు గట్టు వద్ద ట్రాక్టర్ అదుపు తప్పి పల్టీ కొట్టి చెరువులో పడిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో ట్రాక్టర్ ఇంజిన్ కింద డ్రైవర్ నవీన్ పడిపోయి అక్కడికక్కడే చనిపోయాడు.
వెంటనే స్థానికులు వచ్చి మృతదేహాన్ని బయటకు తీసి పోలీసులకు, మృతునికి కుటుంబసభ్యులకు సమాచారం ఇచ్చారు. మృతునికి తల్లి ఈశ్వరమ్మతో పాటు చెల్లి ఉంది. ఇంటికి పెద్ద దిక్కుగా ఉన్న కుమారుడు మరణించడంతో ఆ కుటుంబ శోకసంద్రంలో మునిగిపోయింది. సంఘటనా స్థలానికి కంబర గ్రామస్తులు పెద్దసంఖ్యలో చేరుకుని కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. ఇంటి పెద్ద దిక్కును కోల్పోయిన ఆ కుటుంబాన్ని ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని కంబర గ్రామస్తులు కోరారు. ఈ ప్రమాదంపై పాలకొండ ఎస్సై డోల వెంకన్న కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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