 రివాల్వర్‌తో కాల్చుకుని నేవీ ఉద్యోగి ఆత్మహత్య | Navy employee commits suicide by shooting himself with revolver | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రివాల్వర్‌తో కాల్చుకుని నేవీ ఉద్యోగి ఆత్మహత్య

Jun 20 2026 4:16 PM | Updated on Jun 20 2026 4:16 PM

Navy employee commits suicide by shooting himself with revolver

సాక్షి, వైజాగ్‌: విశాఖలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. సర్వీస్‌ రివాల్వర్‌తో కాల్చుకుని ఒక నేవీ ఉద్యోగి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ రోజు( శనివారం) యథావిధిగా ఈ రోజులు విధులకు హాజరైన మోర్ పరాగ్ సురేష్‌ ఒక్కసారిగా తన వద్ద ఉన్న పిస్తోల్‌తో కాల్చుకున్నాడు. దీంతో పెద్దఎత్తున శబ్ధం రావడంతో సహచర సిబ్బంది వెంటనే అప్రమత్తమయి పరుగెత్తగా సురేష్‌ ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డట్లు తెలిసింది.

దీంతో వెంటనే ఉన్నతాధికారులకు సమాచారమిచ్చారు. దీంతో ఎయిర్‌ పోర్టు పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలికి చేరుకున్నారు. నేవీ ఉద్యోగి సురేష్‌ ఆత్మహత్యకు గల కారణాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అశోకా పార్క్‌లోని నేవీ క్యాంటిన్‌ వద్ద ఈ ఘటన జరిగింది. అయితే ఆత్మహత్యకు గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘నాగబంధం’ మూవీ ట్రైలర్‌ ఈవెంట్‌లో మెరిసిన నభా నటేష్ (ఫొటోలు)
photo 2

పరేడ్‌ గ్రౌండ్స్‌లో యోగా డే వేడుకలు.. ప్రముఖుల ఆసనాలు (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో నందమూరి మోక్షజ్ఞ తేజ (ఫొటోలు)
photo 4

‘నాగబంధం’ సినిమా ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌ : చూడ చక్కగా..అబ్బుర పరిచే ఇంటీరియర్‌ డిజైన్లు (ఫొటోలు)

Video

View all
Small Clue in Tuni Girl Gnaneswari's Missing Case 1
Video_icon

Missing Case: చిన్నారి ఆచూకీ చెప్తే లక్ష రూపాయలు
Dog on the Screen New Clue in Missing Girl Case 2
Video_icon

జ్ఞానేశ్వరి మిస్సింగ్ మిస్టరీ.. ఆ 15 నిమిషాలు ఏం జరిగింది?
Police Probe at Krishnalanka Cremation Ground in Sai Krishna Missing Case 3
Video_icon

సాయికృష్ణ కేసులో ట్విస్ట్.. శ్మశాన వాటికలో పోలీసుల విచారణ
YSRCP Workers Clash With Police During Bolla Brahmanayudu Visit 4
Video_icon

వినుకొండలో ఉద్రిక్తత.. బ్రహ్మనాయుడుని అడ్డుకున్న ఖాకీలు
Swarnapuri Electric Furnish operator Bhasha 5
Video_icon

జరిగింది ఇదే.. స్వర్గపురి ఎలక్ట్రిక్ ఫర్నిష్ ఆపరేటర్ షాకింగ్ నిజాలు..
Advertisement
 