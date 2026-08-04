 ఏపీ.. గూడూరులో టవర్‌ క్లాక్‌ వద్ద యువకుడి విషాదం! | Gudur Tower Clock Unknown Youth Slits Throat Shifted To Hospital | Sakshi
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ఏపీ.. గూడూరులో టవర్‌ క్లాక్‌ వద్ద యువకుడి విషాదం!

Aug 4 2026 2:30 AM | Updated on Aug 4 2026 2:35 AM

Gudur Tower Clock Unknown Youth Slits Throat Shifted To Hospital

 గొంతు కోసుకున్న యువకుడు

ఆంధ్రప్రదేశ్‌: నెల్లూరు జిల్లా గూడూరు పట్టణంలోని టవర్‌ క్లాక్‌ సమీపంలో విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. గుర్తు తెలియని ఓ యువకుడు గొంతు కోసుకున్నాడు. దీంతో చుట్టుపక్కల ప్రజలు ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురయ్యారు. రక్తపు మడుగులో ఉన్న యువకుడిని స్థానికులు వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు.

సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, అతడు ఏ కారణంతో ఈ చర్యకు పాల్పడ్డాడనే కోణంలో పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. అసలు కారణాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.

గమనిక: మనిషికి ఉండేది ఒక్కటే జీవితం. ఆత్మహత్య అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం కాదు.. ఒక్క క్షణం ఆలోచించండి, రోషిణి కౌన్సెలింగ్‌ సెంటర్‌ను ఆశ్రయించి సాయం పొందండి. ఫోన్‌ నెంబర్లు: 040-66202000/040-66202001; మెయిల్: roshnihelp@gmail.com

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