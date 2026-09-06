 మెగా డీఎస్సీలో మరో భాగోతం.. నకిలీ కుల ధృవీకరణతో ఉద్యోగం? | Job with Fake Caste Certificate in Kadapa Mega DSC | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మెగా డీఎస్సీలో మరో భాగోతం.. నకిలీ కుల ధృవీకరణతో ఉద్యోగం?

Sep 6 2026 11:33 PM | Updated on Sep 6 2026 11:33 PM

Job with Fake Caste Certificate in Kadapa Mega DSC

సాక్షి, కడప: కడప మెగా డీఎస్సీలో నకిలీ కుల ధృవీకరణ పత్రంతో రసూల్‌ అనే వ్యక్తి ఉద్యోగం పొందారన్న ఆరోపణలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. 2008, 2012, 2018 డీఎస్సీల్లో బీసీ-ఈ సర్టిఫికెట్‌ సమర్పించిన రసూల్‌.. 2025 మెగా డీఎస్సీలో ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్‌గా నమోదు చేసుకున్నారని జమీల్‌ ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో తనకు రావాల్సిన ఉద్యోగం రసూల్‌కు దక్కిందని ఆరోపించారు.

ఈ ఫిర్యాదుపై విచారణ జరిపిన అధికారులు తప్పుడు సర్టిఫికెట్‌ సమర్పించినట్లు నిర్ధారించినట్లు సమాచారం. తహసీల్దార్‌ ఇచ్చిన ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్‌ సర్టిఫికెట్‌ను మెగా డీఎస్సీలో అక్రమంగా ఉపయోగించారని ఆర్డీవో చంద్ర మోహన్‌ నివేదికలో పేర్కొన్నారు. తదుపరి చర్యల కోసం 2025 డిసెంబర్‌లో కలెక్టర్‌కు నివేదిక పంపినా ఇప్పటివరకు చర్యలు లేవని జమీల్‌ ఆరోపిస్తున్నారు. రసూల్‌ ఇప్పటికీ సుండుపల్లి మండలంలో ఉద్యోగం కొనసాగిస్తున్నాడు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తెలగు బిగ్‌బాస్‌ సీజన్‌ 10... కంటెస్టెంట్స్‌ వీళ్లే (ఫొటోలు)
photo 2

ఘనంగా ‘మండాడి’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

విశాఖ : రహదారిపై బైఠాయించి సచివాలయ ఉద్యోగుల ఆందోళన (ఫొటోలు)
photo 4

నిర్మాతల మండలి ఎన్నికలు..ఓటేసిన టాలీవుడ్‌ సెలెబ్రెటీలు (ఫోటోలు)
photo 5

ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 06 -సెప్టెంబర్ 12)

Video

View all
Folk Dancer Madhuri Rathod Letter Viral 1
Video_icon

నా చావుకు కారణం ఆ ముగ్గురే.! మాధురి రాథోడ్ లేఖ వైరల్..
Heavy Building Collapsed In New Delhi 2
Video_icon

కుప్పకూలిన భారీ భవనం.. శిథిలాల కింద 50 మంది విద్యార్థులు..?
RK Roja Strong Warning To Chandrababu 3
Video_icon

ఎవడికీ భయపడాల్సిన పని లేదు... చంద్రబాబుకు రోజా స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
Karumuri Venkat Reddy Sensational Comments On Nara Lokesh 4
Video_icon

హే మిస్టర్.. దమ్ముంటే CBI ఎంక్వైరీ వేయ్..
20-Year-Old Cleans Polluted River Alone 5
Video_icon

ఒక్కడే ఒక సైన్యంలా.. కలుషిత నదికి ప్రాణం పోస్తున్న యువకుడు..!
Advertisement
 