 దుష్ప్రచారం చేయబోయి అడ్డంగా బుక్కయిన జనసేన!
దుష్ప్రచారం చేయబోయి అడ్డంగా బుక్కయిన జనసేన!

Nov 29 2025 4:43 AM | Updated on Nov 29 2025 4:43 AM

Janasena tried to blame YSRCP

డిప్యూటీ సీఎం హత్యకు ఈ నెల 26న రెక్కీ అంటూ హడావుడి

వైఎస్సార్‌సీపీ కార్యకర్త పవన్‌ వెంట తిరిగాడని అధిష్టానానికి ఫిర్యాదు

పోలీసుల విచారణలో అతను జనసేన కార్యకర్తగా నిర్ధారణ

అసలు విషయం బట్టబయలు కాగానే అంతా గుప్‌చుప్‌

మలికిపురం : డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లా రాజోలు నియోజకవర్గంలో ఈ నెల 26న జరిగిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌కళ్యాణ్‌ పర్యటనలో వైఎస్సార్‌సీపీ కార్యకర్త పాల్గొన్నాడని.. పవన్‌ను హత్య చేసేందుకు పర్యటన ఆద్యంతం ఆయన వెనకే తిరిగాడంటూ జనసేన నాయకులు చేసిన హడావుడి వికటించింది. ఈ వ్యవహారాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని వైఎస్సార్‌సీపీ మీద బురదజల్లాలనే ప్రయత్నాలు బెడిసికొట్టాయి. 

రాజోలు దీవిలో బుధవారం పవన్‌ కల్యాణ్‌ పర్యటనలో మలికిపురం మండలం గూడపల్లి గ్రామానికి చెందిన పున్నం నరసింహమూర్తి అనే వ్యక్తి పాల్గొన్నాడు. అతడు వైఎస్సార్‌సీపీకి చెందిన వాడని, పవన్‌ను హత్య చేయడానికి రెక్కీ చేశాడని జనసేన నాయకులు ప్రచారం మొదలుపెట్టారు. దీనిపై ఆ పార్టీ నాయకులు అమరావతిలోని పార్టీ కార్యాలయానికి ఫిర్యాదు చేశారు. ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు విచారణ ప్రారంభించారు. తీరా చూస్తే నరసింహమూర్తి జనసేన కార్యకర్తగా నిర్ధారణ అయ్యింది. 

అసలేం జరిగిందంటే.. గూడపల్లికి చెందిన మండల పరిషత్‌ ఉపాధ్యక్షుడు సుందర శ్రీనుబాబు అనారోగ్యం వల్ల పవన్‌ పర్యటనకు రాలేదు. అతడి పాస్‌ మీద నరసింహమూర్తి పవన్‌ పర్యటనలో పాల్గొన్నాడు. ఈ వివాదానికి రాజోలులో జనసేన నాయకుల మధ్య ఆధిపత్య పోరు కూడా ఒక కార ణం. పవన్‌ పర్యటనలో రైతుల సభకు వచ్చే వారికి ఇచ్చే పాస్‌ల పంపిణీ ఆ పార్టీలోని రెండు వర్గాల మధ్య విభేదాలకు కారణమైంది. 

పాస్‌లు పెద్దగా పొందలేకపోయిన ఒక వర్గం.. జనసేన కార్యకర్తలకు కాదని వైఎస్సార్‌సీపీ కార్యకర్తలకు పాస్‌లు ఇచ్చారనే ప్రచారానికి దిగారు. ఇలా పాస్‌ పొందిన వైఎస్సార్‌సీపీ కార్యకర్త పవన్‌కు హాని కలిగించేందుకు వచ్చారంటూ జనసేన వ్యక్తులే ప్రచారం చేశారు. విచారించిన పోలీసులు నరసింహమూర్తి జనసేన కార్యకర్తేనని, అతనికి ఆ పార్టీ సభ్యత్వం కూడా ఉందని నిర్ధారించడంతో ఆ పార్టీ నాయకులు ఖంగుతిన్నారు. అసలు విషయం బయటపడగానే అందరూ కుక్కిన పేనులా మారిపోయారు. 

