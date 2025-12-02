 తిరుమలలో జనసేన గొడుగు.. మండిపడుతున్న భక్తులు | JanaSena Party umbrella in Tirumala TTD | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తిరుమలలో జనసేన గొడుగు.. మండిపడుతున్న భక్తులు

Dec 2 2025 8:40 AM | Updated on Dec 2 2025 8:41 AM

JanaSena Party umbrella in Tirumala TTD

తిరుమల: తిరుమలలో వర్షం కురవడంతో సోమవారం ఓ భక్తుడు జనసేన పార్టీకి సంబంధించిన గొడుగును శ్రీవారి ఆలయం ముందు వేసుకుని వెళ్లడం విమర్శలకు దారి తీసింది. తిరుమలలో రాజకీయ నాయకుల బొమ్మలు కానీ గుర్తులకు కానీ అనుమతి లేదు. ఎలాంటి ప్రచారాలకు తావు లేకుండా కఠినమైన నిబంధనలు అమలులో ఉన్నాయి. ఈ తరుణంలో జనసేన పార్టీ గొడుగును చూసిన భక్తులు మండిపడుతున్నారు.   

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఆనంద్, వైష్ణవి చైతన్య ‘ఎపిక్’ మూవీ టైటిల్‌ గ్లింప్స్‌ రిలీజ్ (ఫొటోలు)
photo 2

మెస్సీతో మ్యాచ్‌.. ప్రాక్టీస్‌లో చెమటోడ్చిన సీఎం రేవంత్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

ఇరుముడితో శబరిమలకు బయల్దేరిన వరుణ్ సందేశ్.. (ఫోటోలు)
photo 4

కలర్‌ఫుల్ డ్రస్‌లో అనుపమ పరదా పోజులు (ఫొటోలు)
photo 5

దర్శకుడు రాజ్‌తో సమంత రెండో పెళ్లి ఫోటోలు చూశారా..

Video

View all
YS Jagan SENSATIONAL Tweet On AP Farmers Problems in Chandrababu Govt 1
Video_icon

YS Jagan: హలో ఇండియా.. ఒకసారి ఏపీవైపు చూడండంటూ ట్వీట్
No Hygiene in Anakapalle Government Hospital 2
Video_icon

Anakapalle: బాబు గారి విజన్... నీళ్ల ట్యాంక్ వద్ద తేళ్లు, పురుగులు
Actress Samantha Ruth Prabhu Marries Director Raj Nidimoru In Coimbatore 3
Video_icon

Samantha Ruth Prabhu: వివాహ బంధం ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే
Matusalem Villagers PROTEST against Govt Over Mining Companies 4
Video_icon

srikakulam: ఆ ఇసుక దిబ్బలను తవ్వేస్తే ఊరు ఊరంతా కొట్టుకు పోతుంది
Heavy Rain ALERT for AP Due To Cyclone Ditwah Impact 5
Video_icon

Rain ALERT: మరో మూడురోజులపాటు ఏపీకి వర్ష సూచన

Advertisement
 