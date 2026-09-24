 కడుపు మండి.. జనసేన నేతపై గన్‌తో దాడి | Gun Scare in Visakhapatnam | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కడుపు మండి.. జనసేన నేతపై గన్‌తో దాడి

Sep 24 2026 8:43 AM | Updated on Sep 24 2026 8:43 AM

Gun Scare in Visakhapatnam

జనసేన నేత రాజశేఖర్‌రెడ్డి

ప్రశాంత విశాఖ నగరంలో రోజురోజుకూ నేరాలు పెరిగిపోతున్నాయి. అది ఎంతగానంటే.. బిహార్‌ నుంచి గన్‌ కొనుగోలు చేసి మరీ.. కాల్పులు జరిపేంత! తాజాగా నగరంలో కలకలం రేపిన జనసేన నేతపై గన్‌ కాల్పుల వ్యవహారంలో.. అధికార పార్టీ నాయకుల దౌర్జన్యానికి ఉపాధి కోల్పోయిన ఓ వ్యక్తి కడుపు మంటే కారణమని తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనలో పోలీసుల నిర్లక్ష్యం కూడా బయటపడుతోంది.

సాక్షి ప్రతినిధి, విశాఖపట్నం: రెండు బిర్యానీ పాయింట్ల వ్యవహారంలో మొదలైన పంచాయితీ.. ఓ వ్యక్తి కడుపు మంటకు కారణమయింది. ఆర్థిక నష్టం కాస్తా.. కక్షగా మారి గన్‌ కాల్పుల దాకా వెళ్లింది. ప్రతి నెలా రూ.6 లక్షల లాభాన్ని తెచ్చిపెట్టే తన వ్యాపారాన్ని బలవంతంగా లాక్కోవడమే ఎమ్మెల్యే అనుచరుడు మద్ది రాజశేఖరరెడ్డిపై గునుకుల సాయినారాయణ గన్‌ కాల్పులకు తెగబడేందుకు దారి తీసింది. బిర్యానీ పాయింట్ల విషయంలో జరిగిన ప్రైవేటు పంచాయితీనే ఈ ఘటనకు మూలమని దర్యాప్తులో పోలీసులు గుర్తించినట్లు సమాచారం. ఈ ఘటనకు సంబంధించి సాయి నారాయణతోపాటు మరో వ్యక్తిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని తుపాకీని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.  

రూ.20 వేల రోజువారీ ఆదాయంపై కన్ను? 
విశాఖ సౌత్‌ జైల్‌ రోడ్‌ పరిధిలో నరేంద్ర, సాయినారాయణ కలిసి రెండు బిర్యానీ పాయింట్లు నిర్వహిస్తున్నారు. వ్యాపారం బాగుండటంతో ఒక్కో పాయింట్‌ నుంచి రోజుకు సుమారు రూ.10 వేల చొప్పున నెలకు రూ.6 లక్షల ఆదాయం వచ్చేది. దీంతో వీటిపై సదరు ఎమ్మెల్యే అనుచరుడి కన్ను పడింది. ఈ క్రమంలో మొదట టీడీపీకి చెందిన ఓ మాజీ కార్పొరేటర్‌ వద్ద పంచాయితీ జరిగింది. చెరో బిర్యానీ పాయింట్‌ తీసుకోవాలని సూచించినా వినకపోవడంతో.. ఎమ్మెల్యే కీలక అనుచరుడి దగ్గరకు పంచాయితీ వెళ్లింది. రూ.10 లక్షలు డీడీ తీసుకుని రెండు బిర్యానీ పాయింట్లను రాజశేఖరెడ్డికి వదిలి వెళ్లిపోవాలంటూ సాయిని హెచ్చరించారు. తనకు ఇష్టం లేకపోయినా బలవంతంగా రాజీకి ఒప్పించి, తీవ్ర ఆర్థిక నష్టానికి కారణమైన రాజశేఖర్‌రెడ్డిపై సాయి కక్ష పెంచుకున్నాడు. ఎలాగైనా చంపాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. 

మూడున్నర నెలలు...మూడు రౌండ్ల ట్రయల్‌...! 
నాలుగు నెలల క్రితం ఈ ప్రైవేట్‌ పంచాయితీ జరిగింది. మూడున్నర నెలల నుంచి అక్రమ ఆయుధ కొనుగోలుకు సాయి ప్రయతి్నంచాడు. బిహార్‌కు వెళ్లి మరీ గన్‌ కొనుగోలు చేశాడు. బిహార్‌లో ఎక్కడెక్కడ గన్స్‌ విక్రయిస్తారో తెలుసుకుంటూ గల్లీగల్లీ తిరిగి మరీ ఓ వ్యక్తిని కలిశాడు. సదరు వ్యక్తి సాయి కళ్లకు గంతలు కట్టి, అక్రమ ఆయుధాల కారాగారం వద్దకు తీసుకెళ్లారు. రూ.3 లక్షలు చెల్లించి 7.65 ఎంఎం సైజ్‌ గన్, పది రౌండ్ల బుల్లెట్లు కొనుగోలుచేశాడు. అక్కడే మూడు రౌండ్ల బుల్లెట్లు కాల్చి మరీ కాల్పులు జరిపేందుకు ట్రయల్‌ వేశాడు. మిగిలిన బుల్లెట్లతో పాటు గన్‌ తీసుకుని విశాఖ చేరుకున్నాడు. 

సౌండ్‌ వచ్చింది.. బుల్లెట్‌ రాలేదు 
దాడికి రెక్కీ నిర్వహించాడు. ఈ నెల 12న రాత్రి 11:30 నుంచి 12 గంటల సమయంలో నీలమ్మ వేపచెట్టుకు సమీపంలోని ఇందిరాగాంధీ విగ్రహం ఎదురుగా రాజశేఖర్‌రెడ్డి తన బైక్‌ అపి దిగేటపుడు కాల్పులు జరిపాడు. తుపాకీ నుంచి శబ్దం వచ్చినా.. గుండు పేలనట్టు తెలుస్తోంది. వెంటనే అప్రమత్తమైన రాజశేఖర్‌ పెద్దగా కేకలు వేయడంతో... అక్కడి నుంచి సాయి బైక్‌ మీద పరారయ్యాడు.  

కానిస్టేబుల్‌కు తెలిసినా.. 
రాజశేఖరరెడ్డి గతంలో హోంగార్డుగా పనిచేశాడు. స్థానిక స్టేషన్‌లోని ఒక కానిస్టేబుల్‌కు తనపై దాడి సమాచారం అందించాడు. ఫిర్యాదు మాత్రం చేయలేదు. సదరు కానిస్టేబుల్‌ కూడా ఈ కాల్పుల వ్యవహారాన్ని ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లకపోవడం గమనార్హం. చివరకు ఘటన జరిగిన 9 రోజుల తర్వాత తనకు ప్రాణ హాని ఉందని భావించి రాజశేఖర్‌ ఈ నెల 21 న టూ టౌన్‌ పోలీసులకు పిర్యాదు చేశాడు. విశాఖ సీపీ డాక్టర్‌ శంఖబ్రత బాగ్చి ఆదేశాల మేరకు రంగంలోకి దిగిన టాస్క్‌ ఫోర్స్‌ పోలీసులు... గొల్లల పాలెంలో ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టి కాల్పులకు తెగబడ్డ సాయితో పాటు మరో వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి నుంచి నాటు తుపాకీ స్వా«దీనం చేసుకున్నారు. కాల్పుల ఘటనపై ముందే సమాచారం ఉన్నప్పటికీ ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లని కానిస్టేబుల్‌ను కనీసం హెచ్చరించకపోవడం గమనార్హం. ఈ మొత్తం వ్యవహారానికి కీలకమైన ప్రైవేట్‌ పంచాయితీ చేసిన మాజీ కార్పొరేటర్‌తో పాటు ఎమ్మెల్యే కీలక అనుచరుడి జోలికి మాత్రం పోలీసులు వెళ్లడం లేదన్న విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.  

ఉప్పూ–నిప్పూ కలిసే పంచాయితీ! 
దక్షిణ నియోజకవర్గంలో జనసేన–టీడీపీ మధ్య వ్యవహారం ఉప్పూ–నిప్పులా ఉంది. అయితే జనసేన ఎమ్మెల్యే అనుచరుడు చేసిన ఈ దందాలో టీడీపీకి చెందిన ఓ మాజీ కార్పొరేటర్‌ కూడా చేయి కలపడం గమనార్హం. జనసేన ఎమ్మెల్యే అంటే మండిపడుతూ ఉండే సదరు టీడీపీ మాజీ కార్పొరేటర్‌ కాస్తా... ఈ ప్రైవేట్‌ సెటిల్‌మెంట్‌లో తలదూర్చినట్టు పోలీసు విచారణలో కూడా తేలిందని సమాచారం. అయితే, ఈ కాల్పుల ఘటనను కేవలం ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య వివాదంగా చూపిస్తూ... కీలకపాత్ర పోషించిన ఎమ్మెల్యే కీలక అనుచరుడితోపాటు మాజీ కార్పొరేటర్‌ జోలికి పోలీసులు వెళ్లడం లేదనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఏష నాగుల కట్ట మీద.. వ‌ర్కింగ్ స్టిల్స్‌ను షేర్ చేసిన కీర్తి సురేష్‌..(ఫొటోలు)
photo 2

ఏపీ : తీవ్ర వాయుగుండం...ఉత్తరాంధ్ర అతలాకుతలం (ఫొటోలు)

photo 3

వేడుకకు వేళాయే...రేపు ఉదయం 7 గంటలకు శోభాయాత్ర (ఫొటోలు)

photo 4

హైదరాబాద్ : కంట్రీ క్లబ్ నవరాత్రి బాష్ 2026కు శ్రీకారం (ఫొటోలు)
photo 5

ఫ్యామిలీతో జబర్దస్త్ కమెడియన్ ముక్కు అవినాశ్.. ఫోటోలు

Video

View all
TDP MLA Gurajala Jagan Mohan Controversy Comments On TTD Donations 1
Video_icon

టీటీడీని, విరాళాలిచ్చే భక్తులను అవమానించేలా TDP MLA వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు
Heavy Rains North Andhra Devastated 2
Video_icon

ఉత్తరాంధ్ర అతలాకుతలం
Nara Lokesh About Government Jobs In Andhra Pradesh 3
Video_icon

చట్టాన్నే మార్చేశా.. మళ్లీ నోరుజారిన లోకేష్
Rtd ASP Rajeshwar Reddy Shocking Comments On DSC Fake Teachers 4
Video_icon

రెండు సంవత్సరాల తరువాత ఫేక్ టీచర్లు అందరూ జైలుకే..!
Advocate Rajini Sensational Comments Sai Krishna Case 5
Video_icon

దొరికిపోయిన చంద్రబాబు..! సాయి కృష్ణ కేసులో సుప్రీం సీరియస్.. అడ్వకేట్ రజిని సంచలన నిజాలు

Advertisement
 