నాకు తెలిసిన వైఎస్సార్...|

ప్రజలకు సేవకుడు

పేదలకు దేవుడు

రాజకీయాలకు రాజనీతిజ్నుడు

తెలుగునేలకు యుగపురుషుడు

అన్నదాతలకు ఆపద్భాంధవుడు

అక్కాచెల్లెమ్మలకు తోడబుట్టినవాడు

బీళ్లలో నీళ్లు నింపిన భగీరథుడు

కష్టాల్లో ఉన్నవారి కన్నీళ్లు తుడిచిన కారణజన్ముడు

కష్టకాలంలో వెంటున్నవారికి కాపాడుకున్న నాయకుడు

తరతరాలకు ఆదర్శప్రాయుడు

నడకలో నవతరానికి మార్గదర్శకుడు

నడతలో దార్శనికుడు

సంక్షేమ రాజ్యం సైనికుడు

అభివృద్ధి కాముకుడు

YSR it is not a name it is a emotion of Millions of Hearts.💓#YSRJayanthi #LegacyLivesOn @ysjagan @realyssharmila pic.twitter.com/tsOIgAbZl2

