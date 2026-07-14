ఏఓ శ్రీహరి హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడి కుటుంబం సూసైడ్

ప్రకాశం,సాక్షి: ఏవో శ్రీహరి హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడు హరికృష్ణ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈ రోజు సింగరాయకొండలో భార్య ఇద్దరు పిల్లలతో సహా రైలు కింద పడి ప్రాణాలు వదిలారు. దీంతో వివరాలు తెలుసుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని విచారణ చేపడుతున్నారు.
కాగా జూన్ 15న బుచ్చిరెడ్డిపాలెం మండల వ్యవసాయ అధికారి (ఏవో) శ్రీహరి హత్య ఉదంతం స్థానికంగా తీవ్ర సంచలనం సృష్టించింది. ఈ ఘోర హత్యను తొలుత గుండెపోటుగా చిత్రీకరించి ఆధారాలు కాజేసే ప్రయత్నం చేయగా, పోలీసుల దర్యాప్తులో అసలు నిజాలు బయటపడ్డాయి.
ఆస్తి వివాదాల నేపథ్యంలో శ్రీహరిని ఆయన సొంత బావమరిది హరికృష్ణ పక్కా ప్రణాళికతో హతమార్చినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు. ఈ కేసులో హత్యకు సహకరించిన ఇద్దరు నిందితులను అరెస్ట్ చేయగా, ప్రధాన నిందితుడు హరికృష్ణ ఇంతకాలం పరారీలో ఉన్నాడు. కాగా ఈ రోజు కుటుంబంతో సహా రైలుకింద పడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.