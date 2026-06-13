 పబ్లిక్‌ టాయిలెట్స్‌ నిర్మాణం ప్రభుత్వాల విధి | Construction of public toilets is the duty of governments says high court | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పబ్లిక్‌ టాయిలెట్స్‌ నిర్మాణం ప్రభుత్వాల విధి

Jun 13 2026 5:08 AM | Updated on Jun 13 2026 5:09 AM

Construction of public toilets is the duty of governments says high court

హైకోర్టు స్పష్టీకరణ 

సాక్షి, అమరావతి: రాజ్యాంగ ఆదేశిక సూత్రాల ప్రకారం పబ్లిక్‌ టాయిలెట్స్‌ను ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచడం ప్రభుత్వాల విధి అని హైకోర్టు పేర్కొంది.  ఈ సౌకర్యం కల్పించలేని ప్రభుత్వాలు తమను తాము సంక్షేమ ప్రభుత్వాలుగా చెప్పుకోలేవని స్పష్టంచేసింది. పరిశుభ్రమైన, ఆరోగ్యకరమైన జీవనమన్నది జీవించే హక్కులో భాగమని తేల్చి చెప్పింది. రోడ్ల పక్కన తగినన్ని పబ్లిక్‌ టాయిలెట్స్‌ నిర్మించడం వల్ల మహిళలు, ట్రాన్స్‌జెండర్ల వ్యక్తిగత గోప్యతకు రక్షణ కల్పించడంతో పాటు వారికి ఉండే భయాలను తొలగించినట్లవుతుందని పేర్కొంది.

అయితే పబ్లిక్‌ టాయిలెట్స్‌ను ఏర్పాటు చేసి చేతులు దులుపుకుంటామంటే సరిపోదని, ఏడాది పొడవునా వాటిని సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా ప్రభుత్వాలపై ఉందని ఉద్ఘాటించింది. ఈ మేరకు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ గన్నమనేని రామకృష్ణ ప్రసాద్‌ ఇటీవల ఒక వ్యాజ్యంలో తీర్పు వెలువరించారు.

విశాఖపట్నం, పిఠాపురం కాలనీలో, మద్దిలపాలెం బస్‌డిపో సమీపంలో తమ ఇళ్ల ఎదురుగా ఉన్న జీవీఎంసీ స్థలంలో పబ్లిక్‌ టాయిలెట్స్‌ నిర్మిస్తున్నారని, దీనిని అడ్డుకోవాలని కోరుతూ కె.చిన్నస్వామి శెట్టి మరో ఇద్దరు దాఖలు చేసిన పిటిషన్లను న్యాయమూర్తి కొట్టివేశారు. నిర్వహణ విషయంలో అశ్రద్ధ చూపితే ఆ విషయాన్ని వెంటనే అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లవచ్చునని పిటిషనర్లకు సూచించారు. 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నా ప్రాణానికి అప్పుడే రెండేళ్లు.. కుమారుడితో అమలాపాల్ (ఫోటోలు)
photo 2

మూడు ముళ్ల బంధానికి ఆరేళ్లు.. సతీమణికి నవీన్ చంద్ర విషెస్ (ఫోటోలు)
photo 3

నువ్వు నా భర్తగా రావడం అదృష్టం.. తబిత సుకుమార్ ఎమోషనల్ (ఫోటోలు)
photo 4

శారీలో హీరోయిన్ ప్రీతి ముకుందన్ అందాలు.. ఫోటోలు
photo 5

చంద్రబాబు వెన్నుపోటుకి రెండేళ్లు.. వైఎస్సార్‌సీపీ సమర శంఖం (ఫొటోలు)

Video

View all
Bhumana Karunakar Reddy Questions Pawan And Chandrababu 1
Video_icon

ఆ 600 కోట్ల భూమి ఎవరికీ ఇచ్చారు? భూమన ప్రశ్నల వర్షం
Supreme Court Fixes ₹30,000 Monthly Value for Homemakers 2
Video_icon

గృహిణులు బానిసలు కాదు , 30,000లతో నష్టపరిహారం
Sachin Tendulkar Plays Cricket With His Daughter-in-Law and Daughter on a Plane 3
Video_icon

Viral Video: ఫ్లైట్‌లో కోడలితో క్రికెట్ ఆడిన సచిన్ టెండూల్కర్
Huge Responce On Vennupotu Rendellu In Social Media 4
Video_icon

చంద్రబాబు వెన్నుపోటుకు రెండేళ్లు ట్విట్టర్లో సెకండ్ ప్లేస్
JC Prabhakar Reddy Viral Video 5
Video_icon

పోలీస్ స్టేషన్ ముందు జేసీ ఓవర్ యాక్షన్ నడ్డి రోడ్డుపై స్నానం
Advertisement
 