‘కియా’కు సీఎం జగన్‌ అభినందనలు

సాక్షి, అమరావతి: కియా ఇండియా నాలు­గేళ్లలోనే 10 లక్షల కార్లను ఉత్పత్తి చేయడంపై సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ అభినందనలు తెలి­పారు. స్వల్ప కాలంలోనే మిలియన్‌ కార్లను ఉత్పత్తి చేయడం ద్వారా కియా ఇండియా చరిత్ర సృష్టించిందని.. ఇందుకు కియా ఇండియాకు హృదయపూర్వక అభినందనలంటూ ఆయన గురువారం ట్వీట్‌ చేశారు.

ఏపీ ఆటోమొబైల్‌ రంగం పెట్టుబడులకు అను­కూ­లమైన గమ్యస్థానమని ఈ మైలురాయి చాటి చెప్పిందని పేర్కొన్నారు. అలాగే పుష్కల వనరులున్న రాష్ట్రమని మరోసారి అందరికీ తెలియజేసిందన్నారు. భవిష్యత్‌­లో కియా ఇండియా మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని సీఎం జగన్‌ ఆకాంక్షించారు.

Hearty congratulations to the @KiaInd team for creating history by producing their millionth car in a short span of 4 years!

This milestone makes Andhra Pradesh a favoured destination for the automobile industry and reiterates that Andhra Pradesh truly is Where Abundance meets…

— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) July 13, 2023