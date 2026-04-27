 రండి రండి..వద్దు రావొద్దు : చంద్రబాబు | Chandrababu is playing dirty tricks on the TDP leaders of Thamballapalle | Sakshi
రండి రండి..వద్దు రావొద్దు : చంద్రబాబు

Apr 27 2026 2:44 PM | Updated on Apr 27 2026 2:54 PM

Chandrababu is playing dirty tricks on the TDP leaders of Thamballapalle

బి.కొత్తకోట: చంద్రబాబు తంబళ్లపల్లె టీడీపీ నేతలతో చెడుగుడు ఆడుతున్నారు. పార్టీ బాధ్యతలు అప్పగిస్తాం రండి రండి అని   పలుకుతూనే.. వద్దు వద్దు అంటూ సమాచారం ఇస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితిపై తంబళ్లపల్లె టీడీపీ నేతలు తలలు బాదుకుంటున్నారు. మొలకలచెరువు నకిలీ మద్యం తయారీ కేసుతో అప్పటి టీడీపీ ఇన్‌చార్జి జయచంద్రారెడ్డిని పార్టీ నుంచి సస్పెండ్‌ చేశారు.

గత ఏడాది అక్టోబర్‌ నుంచి పార్టీకి ఇన్‌చార్జి లేరు. అయితే మాజీ ఎమ్మెల్యే శంకర్‌ యాదవ్‌కు ఇన్‌చార్జి బాధ్యతలు ఇచ్చేందుకు చంద్రబాబు నిర్ణయించారు. దీనికోసం రెండు నెలల క్రితం అమరావతికి శంకర్‌ను, పార్టీ మండల అధ్యక్షులను చంద్రబాబు ఆహ్వానించారు. ఆయన నివాసంలో సమావేశం నిర్ణయించారు. తీరా అక్కడికి వెళ్ళాక ఇప్పుడు కాదు, వెళ్లిపోండి అని సమాచారం అందడంతో వెళ్లిన వారంతా నిరుత్సాహంగా తిరిగి వచ్చేశారు. ఇప్పుడు మళ్లీ ఇదే పరిస్థితి ఎదురైంది.

శనివారం సాయంత్రం శంకర్, నియోజకవర్గంలోని ముఖ్య నేతలకు ఆదివారం ఉదయం అమరావతి రావాల్సిందిగా పార్టీ నుంచి సమాచారం వచ్చింది. ఎప్పుడెప్పుడు ఇలాంటి ఆహ్వానం వస్తుందా అని కంటిమీద కునుకు లేకుండా ఎదురుచూస్తున్న టీడీపీ నాయకులకు  ఈ పిలుపు ఎడారిలో ఒయాసిస్సులా  అనిపించింది. అప్పటికప్పుడు బయలుదేరేందుకు సిద్ధమవుతుండగా అంతలోనే మళ్లీ కబురొచ్చింది. వద్దు వద్దు మీరు రాకండి.. మళ్లీ  ఎప్పుడు వచ్చేది చెబుతామంటూ సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో నాయకుల్లో ఉత్సాహం గంటల్లోనే నీరుగారిపోయింది

Photos

View all
photo 1

‘వదలా’ మూవీ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

రెడ్‌ శారీలో ఫరియా అబ్దుల్లా క్యూట్ లుక్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

మెరిసిపోతున్న మానస చౌదరి (ఫొటోలు)
photo 4

ఏపీకి కూటమి శాపం.. ఎక్కడా లేని ఇంధన సంక్షోభం ఇక్కడేందుకు? (ఫొటోలు)
photo 5

‘ఏక్‌ దిన్‌’ మూవీ మ్యూజికల్‌ ఈవెంట్‌లో సాయి పల్లవి (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Leaders Strong Counter to Chandrababu Govt Over Fuel Crisis in AP 1
Video_icon

అసమరులు కూటమిపై YSRCP నేతలు ఫైర్
Bhumana Karunakar Reddy Sensational Warning to ABN Radhakrishna and Chandrababu 2
Video_icon

ఆకు రౌడీలతో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం నడుస్తుంది.. భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి స్ట్రాంగ్ కామెంట్స్
KCRs Convoy Has Departed From Erravalli To Hyderabad 3
Video_icon

ఎర్రవెల్లి - హైదరాబాద్ బయలుదేరిన కేసీఆర్ కాన్వాయ్
TDP Opens Red Book On Employee Union Leader K Venkatrami Reddy 4
Video_icon

సస్పెండ్ కాదు ఏకంగా డిస్మిస్.. ఉద్యోగ నేత వెంకట్రామిరెడ్డిపై రెడ్ బుక్
MP Raghav Chadha Aam Aadmi Party 5
Video_icon

ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీపై ఎంపీ రాఘవ్ చడ్డా ఘాటు విమర్శలు
Advertisement
 