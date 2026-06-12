 ‘దీవానా’ మూవీ ట్రైలర్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు) | Deewana Movie Trailer Launch Event HD Photos | Sakshi
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‘దీవానా’ మూవీ ట్రైలర్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Jun 12 2026 7:38 AM | Updated on Jun 12 2026 7:38 AM

Deewana Movie Trailer Launch Event HD Photos1
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శుభం సినిమాతో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న యంగ్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ హర్షిత్ రెడ్డి హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా “దీవాన”.

Deewana Movie Trailer Launch Event HD Photos2
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ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మిస్తున్నారు.

Deewana Movie Trailer Launch Event HD Photos3
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ఈ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో హీరోయిన్ స్మేహ మణిమేగలై, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి పరిచయం కానున్నారు.

Deewana Movie Trailer Launch Event HD Photos4
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“దీవాన” సినిమా గీతా ఫిల్మ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ద్వారా ఈ నెల 19న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వస్తోంది.

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ఈ చిత్ర ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు.

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