నిరుద్యోగంలో మూడో స్థానంలో ఏపీ

ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ – జూన్ వరకు లేబర్ సర్వే నివేదికలో వెల్లడి
రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగిత 21 శాతం.. జాతీయ స్థాయిలో 14.6 శాతమే
సాక్షి, అమరావతి: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాలనలో రాష్ట్రం భారీ అప్పులతోపాటు నిరుద్యోగంలోనూ దూసుకుపోతోంది! దేశవ్యాప్తంగా నిరుద్యోగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మూడో స్థానంలో నిలిచినట్లు లేబర్ ఫోర్స్ సర్వే నివేదిక వెల్లడించింది. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ వరకు రాష్ట్రంలో గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో కలిపి 29 ఏళ్ల లోపు యువతీ యువకుల్లో నిరుద్యోగిత 21.0 శాతంగా ఉన్నట్లు నివేదిక వెల్లడించింది.
జాతీయ స్థాయిలో నిరుద్యోగ యువత కేవలం 14.6 శాతమే ఉండగా, రాష్ట్రంలో అంతకు మించి ఉండటం గమనార్హం. ఏపీలో నిరుద్యోగ యువకులు 17.9 శాతం కాగా.. యువతులు 28.5 శాతం. అదే జాతీయ స్థాయిలో నిరుద్యోగ యువకులు 14.1 శాతం, యువతులు 16.0 శాతంగా ఉంది. రాష్ట్రంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నిరుద్యోగిత 19.9 శాతం ఉండగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో 23.1 శాతంగా ఉంది.
భృతి ఎగ్గొట్టారు... జాబులూ లేవు
నిరుద్యోగ యువతకు 20 లక్షల ఉద్యోగాలు లేదంటే నెలకు రూ.3 వేల చొప్పున నిరుద్యోగ భృతి చెల్లిస్తామని ఎన్నికల ముందు సీఎం చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారు. అధికారంలోకి వచ్చాక ఆ హామీని అమలు చేయకపోగా నిరుద్యోగ భృతిని నైపుణ్య శిక్షణతో అనుసంధానం చేశానంటూ మాట మార్చేశారు. దీంతో రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగిత పెరిగిపోతోంది. ఇదే విషయం లేబర్ ఫోర్స్ సర్వేలో వెల్లడైంది.