 మున్సిపల్‌ ఎన్నికలు.. పులివెందులలో పోలీసుల లాఠీచార్జ్‌ | AP Municipal Elections 2026 Polling Updates | Sakshi
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ap municipal elections Updates: పులివెందులలో టీడీపీ గూండాగిరి

Nov 1 2026 7:03 AM | Updated on Nov 1 2026 7:14 AM

AP Municipal Elections 2026 Polling Updates

మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్‌ అప్‌డేట్స్‌.. 

పోలీసులు లాఠీచార్జ్‌

  • పులివెందులలో వైఎస్సార్‌సీపీ కార్యకర్తలపై పోలీసులు లాఠీచార్జ్‌
  • బూత్‌ నెంబర్‌ 17 వద్ద లాఠీచార్జ్‌.
  • పులివెందులలో టీడీపీ గూండాల స్వైర విహారం
  • పులివెందుల బూత్‌ నెంబర్‌ 38 వద్ద కర్రలతో హల్‌చల్‌
  • కర్రలతో బహిరంగంగా తిరుగుతున్న టీడీపీ గూండాలు
  • కడపలో కొనసాగుతున్న పచ్చ మూకల అరాచకాలు
  • పోలింగ్‌ బూత్‌లోకి వెళ్లకుండా వైఎస్సార్‌సీపీ ఏజెంట్ల అడ్డగింత.
  • ఏజెంట్ల ఫామ్‌లను చించేసిన టీడీపీ గూండాలు.
  • టీడీపీ రౌడీలు హల్‌చల్‌ చేస్తున్నా పట్టించుకోని పోలీసులు.
  • మేయర్‌ అభ్యర్థి బండి దీప్తిని అడ్డుకున్న పోలీసులు. 

పల్నాడు జిల్లా..

  • మాచర్ల మున్సిపాలిటీలో కొనసాగుతున్న పచ్చ గూండాలు, పోలీసుల అరాచకాలు
  • పోలింగ్‌ బూత్‌ల వద్ద మాటువేసిన టీడీపీ గూండాలు
  • గుంపులు గుంపులుగా పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద టీడీపీ మూకలు
  • పోలింగ్ బూతుల్లో కేవలం టీడీపీ ఏజెంట్లకు మాత్రమే ప్రవేశం
  • మరోవైపు కొనసాగుతున్న వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థులు, నాయకుల అరెస్టులు
  • ఇప్పటికే 12 మందిని అరెస్ట్ చేసి స్టేషన్‌కు తరలించిన పోలీసులు
  • కనీసం వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థులకు పోలింగ్ బూత్‌లను పరిశీలించే అవకాశం కూడా ఇవ్వని పోలీసులు, అధికారులు. 

 

  • మొత్తం ఓటర్లు 99,36,014 మంది.. 11,378 పోలింగ్‌ కేంద్రాలు
  • 13 నగరపాలక సంస్థలు, 79 మున్పిపాలిటీలకు ఎన్నికలు
  • 13 మేయర్‌ పదవులకు పోటీలో 153 మంది
  • మున్సిపల్‌ చైర్‌పర్సన్‌ పదవులకు పోటీలో 367 మంది
  • బందోబస్తుకు 36,351 మంది పోలీసులు
  • ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఓటింగ్‌
  • 13 నగరాల్లో ఉన్న 59,97,918 మంది ఓటర్ల కోసం 6,384 పోలింగ్‌ కేంద్రాలు,
  • 79 మున్సిపాలిటీల్లో ఉన్న 39,38,096 మంది ఓటర్ల కోసం 4,994 పోలింగ్‌ కేంద్రాలు ఏర్పాటు.


పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థుల సంఖ్య 

  • 13 కార్పొరేషన్ల మేయర్‌ పదవులకు – 153 మంది 
  • కార్పొరేషన్లలోని 804 డివిజన్లకు – 3,073 మంది 
  • 70 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల చైర్‌పర్సన్‌ పదవులకు –  367 మంది 
  • 79 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల్లోని 2,382 వార్డు కౌన్సిలర్‌ పదవులకు – 6,669 మంది

పోలింగ్‌ సిబ్బంది ఇలా.. 

  • రిటర్నింగ్‌ అధికారులు (ఆర్వోలు) – 1,449 మంది 
  • సహాయ రిటర్నింగ్‌ అధికారులు – 2,543 మంది 
  • ప్రిసైడింగ్‌ అధికారులు – 13,504 మంది 
  • అసిస్టెంట్‌ ప్రిసైడింగ్‌ అధికారులు – 13,504 మంది 
  • ఇతర పోలింగ్‌ అధికారులు – 51,716 మంది 
  • మైక్రో అబ్జర్వర్లు – 3,720 మంది 
  • వెబ్‌కాస్టింగ్‌ సిబ్బంది – 1,835 మంది  

 

  • మున్సిపల్‌ ఎన్నికలకు పోలింగ్‌ ప్రారంభం

వైఎస్సార్ జిల్లా..

  • పులివెందులలో పచ్చ మూకల అర్ధరాత్రి అరాచకం
  • ఓ వివాహానికి వచ్చిన వారి వాహనాలను దహనం చేసిన పచ్చ మూకలు
  • మూడు కార్లు, ఒక ట్రాక్టర్ దగ్దం చేసిన టీడీపీ గూండాలు
  • పోలింగ్ సందర్భంగా ఓటర్లను భయబ్రాంతులకు గురిచేసే కుట్ర
  • రాత్రి పెద్ద ఎత్తున మద్యం సేవించి విచ్చలవిడిగా స్వైర విహారం చేసిన పచ్చ మూకలు
  • తెల్లవారు జామునే పోలింగ్ బూత్‌ల వద్ద తిష్ట వేసిన పచ్చ మూకలు

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