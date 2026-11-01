మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ అప్డేట్స్..
పోలీసులు లాఠీచార్జ్
- పులివెందులలో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలపై పోలీసులు లాఠీచార్జ్
- బూత్ నెంబర్ 17 వద్ద లాఠీచార్జ్.
- పులివెందులలో టీడీపీ గూండాల స్వైర విహారం
- పులివెందుల బూత్ నెంబర్ 38 వద్ద కర్రలతో హల్చల్
- కర్రలతో బహిరంగంగా తిరుగుతున్న టీడీపీ గూండాలు
- కడపలో కొనసాగుతున్న పచ్చ మూకల అరాచకాలు
- పోలింగ్ బూత్లోకి వెళ్లకుండా వైఎస్సార్సీపీ ఏజెంట్ల అడ్డగింత.
- ఏజెంట్ల ఫామ్లను చించేసిన టీడీపీ గూండాలు.
- టీడీపీ రౌడీలు హల్చల్ చేస్తున్నా పట్టించుకోని పోలీసులు.
- మేయర్ అభ్యర్థి బండి దీప్తిని అడ్డుకున్న పోలీసులు.
పల్నాడు జిల్లా..
- మాచర్ల మున్సిపాలిటీలో కొనసాగుతున్న పచ్చ గూండాలు, పోలీసుల అరాచకాలు
- పోలింగ్ బూత్ల వద్ద మాటువేసిన టీడీపీ గూండాలు
- గుంపులు గుంపులుగా పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద టీడీపీ మూకలు
- పోలింగ్ బూతుల్లో కేవలం టీడీపీ ఏజెంట్లకు మాత్రమే ప్రవేశం
- మరోవైపు కొనసాగుతున్న వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు, నాయకుల అరెస్టులు
- ఇప్పటికే 12 మందిని అరెస్ట్ చేసి స్టేషన్కు తరలించిన పోలీసులు
- కనీసం వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులకు పోలింగ్ బూత్లను పరిశీలించే అవకాశం కూడా ఇవ్వని పోలీసులు, అధికారులు.
- మొత్తం ఓటర్లు 99,36,014 మంది.. 11,378 పోలింగ్ కేంద్రాలు
- 13 నగరపాలక సంస్థలు, 79 మున్పిపాలిటీలకు ఎన్నికలు
- 13 మేయర్ పదవులకు పోటీలో 153 మంది
- మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ పదవులకు పోటీలో 367 మంది
- బందోబస్తుకు 36,351 మంది పోలీసులు
- ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఓటింగ్
- 13 నగరాల్లో ఉన్న 59,97,918 మంది ఓటర్ల కోసం 6,384 పోలింగ్ కేంద్రాలు,
- 79 మున్సిపాలిటీల్లో ఉన్న 39,38,096 మంది ఓటర్ల కోసం 4,994 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు.
పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థుల సంఖ్య
- 13 కార్పొరేషన్ల మేయర్ పదవులకు – 153 మంది
- కార్పొరేషన్లలోని 804 డివిజన్లకు – 3,073 మంది
- 70 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల చైర్పర్సన్ పదవులకు – 367 మంది
- 79 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల్లోని 2,382 వార్డు కౌన్సిలర్ పదవులకు – 6,669 మంది
పోలింగ్ సిబ్బంది ఇలా..
- రిటర్నింగ్ అధికారులు (ఆర్వోలు) – 1,449 మంది
- సహాయ రిటర్నింగ్ అధికారులు – 2,543 మంది
- ప్రిసైడింగ్ అధికారులు – 13,504 మంది
- అసిస్టెంట్ ప్రిసైడింగ్ అధికారులు – 13,504 మంది
- ఇతర పోలింగ్ అధికారులు – 51,716 మంది
- మైక్రో అబ్జర్వర్లు – 3,720 మంది
- వెబ్కాస్టింగ్ సిబ్బంది – 1,835 మంది
- మున్సిపల్ ఎన్నికలకు పోలింగ్ ప్రారంభం
వైఎస్సార్ జిల్లా..
- పులివెందులలో పచ్చ మూకల అర్ధరాత్రి అరాచకం
- ఓ వివాహానికి వచ్చిన వారి వాహనాలను దహనం చేసిన పచ్చ మూకలు
- మూడు కార్లు, ఒక ట్రాక్టర్ దగ్దం చేసిన టీడీపీ గూండాలు
- పోలింగ్ సందర్భంగా ఓటర్లను భయబ్రాంతులకు గురిచేసే కుట్ర
- రాత్రి పెద్ద ఎత్తున మద్యం సేవించి విచ్చలవిడిగా స్వైర విహారం చేసిన పచ్చ మూకలు
- తెల్లవారు జామునే పోలింగ్ బూత్ల వద్ద తిష్ట వేసిన పచ్చ మూకలు