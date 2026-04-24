 సంక్షోభంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ వ్యవసాయం : సజ్జల | Agriculture in Crisis Under Coalition Rule Says Sajjala Ramakrishna Reddy | Sakshi
సంక్షోభంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ వ్యవసాయం : సజ్జల

Apr 24 2026 6:31 PM | Updated on Apr 24 2026 7:17 PM

Agriculture in Crisis Under Coalition Rule Says Sajjala Ramakrishna Reddy

సాక్షి,తాడేపల్లి: కూటమి పాలనలో వ్యవసాయం రంగం సంక్షోభంలో చిక్కుకుందని వైఎస్సార్‌సీపీ స్టేట్‌ కో–ఆర్డీనేటర్‌ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి అన్నారు. రైతు సమస్యలపై పోరాటాలకు సిద్ధంగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు. శుక్రవారం వైఎస్సార్‌సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో రైతు విభాగం సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో సజ్జల మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్రంలో ఏ పంటకూ గిట్టుబాబు ధరలేదు. అధికార పార్టీ, దళారులు కుమ్మక్కై మోసం చేస్తున్నారు. సమస్యలు గాలికొదిలేసి మంత్రులు విదేశాల్లో తిరుగుతున్నారని’ధ్వజమెత్తారు. 

రైతు విభాగం సమావేశంలో వైఎస్సార్‌సీపీ స్టేట్‌ కో–ఆర్డీనేటర్‌ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి  పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శులు లేళ్ళ అప్పిరెడ్డి, ఆలూరు సాంబశివారెడ్డి, రైతు విభాగం వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్‌ వడ్డి రఘురామ్‌, మాజీ ఎమ్మెల్యే సింహాద్రి రమేష్‌బాబు సహా రైతు విభాగం నేతలు పాల్గొన్నారు.

రైతులు ఇన్ని కష్టాలు పడుతుంటే, సింగపూర్ లో షికారు చేస్తున్నాడు

 

Photos

View all
photo 1

ఆర్టీసీ సమ్మె ఎఫెక్ట్.. డిపోలకే పరిమితమైన బస్సులు (ఫొటోలు)
photo 2

సతీమణితో శ్రీవారిని సేవలో డైరెక్టర్ బాబీ (ఫొటోలు)
photo 3

రెడ్ డ్రస్‌లో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ రచ్చ (ఫొటోలు)
photo 4

క్రికెట్‌ గాడ్‌ సచిన్‌ టెండుల్కర్‌ బర్త్‌డే.. ఈ ఫొటోలు చూశారా?
photo 5

హైదరాబాద్‌లో కొత్త పార్క్.. ఈ వేసవి సెలవుల్లో ఓ లుక్కేయండి (ఫొటోలు)

Video

View all
Sajjala Ramakrishna Reddy Key Meeting With YCP Leader 1
Video_icon

రైతులు ఇన్ని కష్టాలు పడుతుంటే, సింగపూర్ లో షికారు చేస్తున్నాడు
YSRCP TJR Sudhakar babu Satirical Comments On CM Chandrababu, Nara Lokesh 2
Video_icon

జగన్ జగన్ అంటూ జపం నిద్రలో తండ్రీకొడుకు కలవరింతలు..!?
Ambati Rambabu Massive Protest Tomorrow at Guntur Collectorate 3
Video_icon

గుంటూరు కలెక్టరేట్ వద్ద రేపు భారీగా ధర్నా చేస్తాం
Merugu Nagarjuna & YCP Leaders Serious Warning to ABN Radha Krishna 4
Video_icon

రాధాకృష్ణ అరెస్టుకు రంగం సిద్ధం..?
Power Cut In Gajapathinagaram Govt Hospital 5
Video_icon

సెల్లెఫోన్ లైట్ల వెలుగులో రోగులకు వైద్యం
