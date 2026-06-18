కడపలో ఏపీఎల్‌ సందడి...పాటలతో ఉర్రూతలూగించిన గాయని సునీత (ఫొటోలు)

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కడప : వైఎస్సార్ జిల్లా కేంద్రమైన కడపలోని వైఎస్ రాజారెడ్డి–ఏసీఏ స్టేడియం ఏపీఎల్ మ్యాచ్లకు తొలిసారిగా వేదికగా నిలిచింది. Andhra Premier League (APL)
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ఏపీఎల్ లీగ్లో భాగంగా బుధవారం విజయవాడ్ సన్షైనర్స్, తుంగభద్ర వారియర్స్ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్కు అభిమానగణం పోటెత్తింది.
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కడప నగర ప్రజలు తొలిసారి ఫ్లడ్లైట్ల వెలుతురులో మ్యాచ్ను వీక్షించి పులకించిపోయారు. సాయంత్రం 7 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం కాగా, మధ్యాహ్ననికే క్రీడాభిమానులు భారీ సంఖ్యలో స్టేడియానికి చేరుకున్నారు.
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ఆటకంటే ముందు సాయంత్రం 5 గంటలకు సినీ సంగీత గాయని సునీత తన పాట ప్రదర్శనతో అభిమానులను ఉర్రూతలూగించారు.
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స్టేడియం లోపల ప్రత్యేకంగా కెమెరాలు, లైవ్, ఆటగాళ్ల హావభావాలు, ప్రేక్షకుల చప్పట్లు, వీఐపీల తాకిడి, యువకుల కేరింతలతో స్టేడియంలో కొత్త సందడి కనిపించింది.
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అభిమానులు ఆట తీరును సెల్ కెమెరాలో బంధించడం, సెల్ఫీలు తీయడంతో పండగ వాతావరణం నెలకొంది. చిన్నారులు, యువతే కాదు వృద్ధులు సైతం తరలివచ్చి ఉత్సాహంగా మ్యాచ్లను వీక్షించడం విశేషం.
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