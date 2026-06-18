 కడపలో ఏపీఎల్‌ సందడి...పాటలతో ఉర్రూతలూగించిన గాయని సునీత (ఫొటోలు) | Andhra Premier League YSR ACA Stadium in Kadapa | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కడపలో ఏపీఎల్‌ సందడి...పాటలతో ఉర్రూతలూగించిన గాయని సునీత (ఫొటోలు)

Jun 18 2026 7:38 AM | Updated on Jun 18 2026 7:59 AM

Andhra Premier League YSR ACA Stadium in Kadapa1
1/15

కడప : వైఎస్సార్‌ జిల్లా కేంద్రమైన కడపలోని వైఎస్‌ రాజారెడ్డి–ఏసీఏ స్టేడియం ఏపీఎల్‌ మ్యాచ్‌లకు తొలిసారిగా వేదికగా నిలిచింది. Andhra Premier League (APL)

Andhra Premier League YSR ACA Stadium in Kadapa2
2/15

ఏపీఎల్‌ లీగ్‌లో భాగంగా బుధవారం విజయవాడ్‌ సన్‌షైనర్స్, తుంగభద్ర వారియర్స్‌ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌కు అభిమానగణం పోటెత్తింది.

Andhra Premier League YSR ACA Stadium in Kadapa3
3/15

కడప నగర ప్రజలు తొలిసారి ఫ్లడ్‌లైట్ల వెలుతురులో మ్యాచ్‌ను వీక్షించి పులకించిపోయారు. సాయంత్రం 7 గంటలకు మ్యాచ్‌ ప్రారంభం కాగా, మధ్యాహ్ననికే క్రీడాభిమానులు భారీ సంఖ్యలో స్టేడియానికి చేరుకున్నారు.

Andhra Premier League YSR ACA Stadium in Kadapa4
4/15

ఆటకంటే ముందు సాయంత్రం 5 గంటలకు సినీ సంగీత గాయని సునీత తన పాట ప్రదర్శనతో అభిమానులను ఉర్రూతలూగించారు.

Andhra Premier League YSR ACA Stadium in Kadapa5
5/15

స్టేడియం లోపల ప్రత్యేకంగా కెమెరాలు, లైవ్, ఆటగాళ్ల హావభావాలు, ప్రేక్షకుల చప్పట్లు, వీఐపీల తాకిడి, యువకుల కేరింతలతో స్టేడియంలో కొత్త సందడి కనిపించింది.

Andhra Premier League YSR ACA Stadium in Kadapa6
6/15

అభిమానులు ఆట తీరును సెల్‌ కెమెరాలో బంధించడం, సెల్ఫీలు తీయడంతో పండగ వాతావరణం నెలకొంది. చిన్నారులు, యువతే కాదు వృద్ధులు సైతం తరలివచ్చి ఉత్సాహంగా మ్యాచ్‌లను వీక్షించడం విశేషం.

Andhra Premier League YSR ACA Stadium in Kadapa7
7/15

Andhra Premier League YSR ACA Stadium in Kadapa8
8/15

Andhra Premier League YSR ACA Stadium in Kadapa9
9/15

Andhra Premier League YSR ACA Stadium in Kadapa10
10/15

Andhra Premier League YSR ACA Stadium in Kadapa11
11/15

Andhra Premier League YSR ACA Stadium in Kadapa12
12/15

Andhra Premier League YSR ACA Stadium in Kadapa13
13/15

Andhra Premier League YSR ACA Stadium in Kadapa14
14/15

Andhra Premier League YSR ACA Stadium in Kadapa15
15/15

# Tag
Andhra Premier League Kadapa Andhra Pradesh photo gallery singer sunitha
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కడపలో ఏపీఎల్‌ సందడి...పాటలతో ఉర్రూతలూగించిన గాయని సునీత (ఫొటోలు)
photo 2

బెంగళూరులో రష్మిక.. కృతితో కలిసి హడావుడి (ఫొటోలు)
photo 3

కెమెరాతో కెమెరాకు పోజులిచ్చిన రాశీ (ఫొటోలు)
photo 4

హీరోయిన్ అంజలి బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

కామాఖ్య ఆలయాన్ని సందర్శించిన అనంత్ అంబానీ (ఫోటోలు)

Video

View all
YSRCP Shyamala Satirical Comments On Vangalapudi Anitha 1
Video_icon

మేకప్ కోటింగ్ బానే కొడుతున్నావ్.. నువ్వు హోమ్ మినిస్టర్ కన్నా... శ్యామల పంచులు
Donald Trump Big Shock To Israel 2
Video_icon

ఇరాన్ తో US రహస్య ఒప్పందం.. ఇజ్రాయెల్ కు ట్రంప్ షాక్

YSRCP Karumuri Venkat Reddy Comments On Vangalapudi Anitha 3
Video_icon

రాక్షస జాతిలో పుట్టిన కిర్రాక్ RP, సీమరాజా.. డైమండ్ రాణి అని అన్నప్పుడు ఏమైపోయావ్ అనిత
YSRCP Nagarjuna Yadav Serious Comments About Sai Krishna Missing Case 4
Video_icon

కోర్టుకు సాయి కృష్ణ వస్తాడా.. లేక పోలీసులు బూడిదను తెస్తారా...?

Political Corridor Speical Story On Home Minister Vangalapudi Anitha 5
Video_icon

వంగలపూడి అనితపై వేటు..?
Advertisement