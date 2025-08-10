 అర్ధరాత్రి దంచికొట్టిన జడివాన.. వణికిన హైదరాబాద్‌ నగరం(ఫొటోలు) | Heavy Rain in Hyderabad LIVE Updates | Sakshi
మహా నగరంలో మళ్లీ భారీ వర్షం...భారీగా వరద నీరు (ఫొటోలు)

Aug 10 2025 7:35 AM | Updated on Aug 10 2025 7:36 AM

మహా నగరంలో వరుణుడు మరోసారి తన ప్రతాపం చూపించాడు. ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వానతో విరుచుకుపడ్డాడు.

శనివారం రాత్రి సుమారు రెండు గంటల పాటు దంచికొట్టాడు. రహదారులపై వరద నీరు చేరడంతో ట్రాఫిక్‌ ఎక్కడికక్కడే నిలిచిపోయింది.

వాహనదారులు నరకయాతనకు గురయ్యారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో బస్తీలు, కాలనీలు జలమయంగా మారాయి. బేగంబజార్‌లో అత్యధికంగా 12.4 సెంటీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.

హుస్సేన్‌ సాగర్‌ నుంచి భారీగా వరద నీరు బయటకు ప్రవహిస్తుండటంతో కవాడిగూడ, గాంధీ నగర్, అరవింద్‌ నగర్, సబర్మతి నగర్‌ నివాసితులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలి వెళ్లాలని అధికారులు సూచించారు.

