 విశాఖపట్నం : వల నిండింది.. పంట పండింది (ఫొటోలు) | Fish Market Visakhapatnam Photos | Sakshi
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మాంసప్రియుల మనసు ఎటు పరిగెడుతుందో తెలుసా? (ఫొటోలు)

Jun 23 2026 7:27 AM | Updated on Jun 23 2026 7:27 AM

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విశాఖపట్నం : చల్లటి గాలి, మబ్బుపట్టిన ఆకాశం... మాంసప్రియుల మనసు ఎటు పరిగెడుతుందో తెలుసా? నేరుగా ఫిషింగ్ హార్బర్ వైపు! ఇంటి దగ్గర వంట గిన్నెలు సిద్ధం చేసుకుని, బ్యాగులు పట్టుకుని బయల్దేరిన జనం హార్బర్లో బారులు తీరారు.

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ఇది మాములు రద్దీ కాదు... నెలల తరబడి ఎదురుచూసిన వేట సీజన్ మొదలైన సందడి.

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అక్టోబర్ నుంచి జూన్ వరకు సముద్రంలో మౌనంగా ఉన్న పడవలు, ఈ వారం నుంచి మళ్లీ గర్జించాయి. వలలు సముద్రంలో పడ్డాయంటే చాలు.. ఏం చిక్కుతాయో అని ఒడ్డున నిలబడ్డ జనం కళ్లు పెద్దవి చేసుకుని చూశారు.

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ఆ ఎదురుచూపులకు తగ్గ ఫలితమే వచ్చింది. ట్యూనా, వంజరాలు, గులివిం దలు, ఎర్రరంగు రొయ్యలు... ఒక్కటేమిటి, రంగురంగుల చేపల హరివిల్లు ఒడ్డుకు చేరింది.

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రొయ్యలు, పీతల దగ్గర అయితే మరీ క్యూలైన్లు. 'ఎన్నాళ్లయింది ఇలాంటి ఫ్రెష్ క్యాచ్ చూసి' అంటూ కొందరు మురిసిపోతే, బేర సారాలతో మరికొందరు సందడి చేశారు.

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-ఫొటోలు : సాక్షి ఫొటోగ్రాఫర్, విశాఖపట్నం

# Tag
fish market Visakhapatnam Andhra Pradesh Sakshi Photos photo gallery
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