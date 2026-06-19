 విద్యార్థుల భద్రతపై దృష్టి సారించాలి: సీపీ సజ్జనార్‌ (ఫొటోలు) | CP sajjanar warning on Minor Driving safe school envinronment in Hyderabad Photos | Sakshi
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విద్యార్థుల భద్రతపై దృష్టి సారించాలి: సీపీ సజ్జనార్‌ (ఫొటోలు)

Jun 19 2026 10:11 PM | Updated on Jun 19 2026 10:11 PM

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CP sajjanar warning on Minor Driving safe school envinronment in Hyderabad Photos 2
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CP sajjanar warning on Minor Driving safe school envinronment in Hyderabad Photos 3
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CP sajjanar warning on Minor Driving safe school envinronment in Hyderabad Photos 4
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CP sajjanar warning on Minor Driving safe school envinronment in Hyderabad Photos 5
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CP sajjanar warning on Minor Driving safe school envinronment in Hyderabad Photos 6
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CP sajjanar warning on Minor Driving safe school envinronment in Hyderabad Photos 7
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CP sajjanar warning on Minor Driving safe school envinronment in Hyderabad Photos 8
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CP sajjanar warning on Minor Driving safe school envinronment in Hyderabad Photos 9
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CP sajjanar warning on Minor Driving safe school envinronment in Hyderabad Photos 10
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CP sajjanar warning on Minor Driving safe school envinronment in Hyderabad Photos 12
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CP sajjanar warning on Minor Driving safe school envinronment in Hyderabad Photos 13
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CP sajjanar warning on Minor Driving safe school envinronment in Hyderabad Photos 14
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CP sajjanar warning on Minor Driving safe school envinronment in Hyderabad Photos 15
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CP sajjanar warning on Minor Driving safe school envinronment in Hyderabad Photos 16
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CP sajjanar warning on Minor Driving safe school envinronment in Hyderabad Photos 17
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CP sajjanar warning on Minor Driving safe school envinronment in Hyderabad Photos 20
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CP sajjanar warning on Minor Driving safe school envinronment in Hyderabad Photos 21
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# Tag
VC Sajjanar warning Minor driving Photos
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