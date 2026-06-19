విద్యార్థుల భద్రతపై దృష్టి సారించాలి: సీపీ సజ్జనార్‌ (ఫొటోలు)

ప్రపంచ వాతావరణ వ్యవస్థను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసే ఎల్ నినో మళ్లీ ఆందోళన కలిగ
ఓటీటీల్లోకి ఎప్పటికప్పుడు కొత్త సినిమాలు వస్తూనే ఉంటాయి.
ఒకే ఒక్క సినిమా అతని కెరీర్నే మార్చేసింది. ఏకంగా ఆ సినిమా పేరుతోనే ఆయన పిలిచేలా చేసింది.
మెగా ఫ్యాన్స్ని భయపెట్టిన దర్శకుల లిస్ట్ తీస్తే అందులో కచ్చితంగా ఉండే పేరు శంకర్.
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రెండేళ్లలో ఏకంగా 540 మందికి పైగా రైతన్నల ఆత్మహత్య
Jun 19 2026 10:11 PM | Updated on Jun 19 2026 10:11 PM
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