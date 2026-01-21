 రేవంత్‌ టీంలో చిరంజీవి.. దావోస్‌లో తెలంగాణ రైజింగ్‌ సందడి (చిత్రాలు) | CM Revanth Reddy, Chiranjeevi In One Frame At Davos Meeting | Sakshi
రేవంత్‌ టీంలో చిరంజీవి.. దావోస్‌లో తెలంగాణ రైజింగ్‌ సందడి (చిత్రాలు)

Jan 21 2026 11:10 AM | Updated on Jan 21 2026 11:17 AM

CM Revanth Reddy, Chiranjeevi In One Frame At Davos Meeting1
1/14

ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక (World Economic Forum – WEF) 2026 సమావేశాలకు స్విట్జర్లాండ్‌లోని దావోస్‌ వేదికైంది.

CM Revanth Reddy, Chiranjeevi In One Frame At Davos Meeting2
2/14

ఈ సదస్సులో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి నేతృత్వంలోని “Telangana Rising” ప్రతినిధుల బృందం పాల్గొని రాష్ట్రాన్ని గ్లోబల్ పెట్టుబడిదారుల ముందు ప్రోత్సహిస్తోంది.

CM Revanth Reddy, Chiranjeevi In One Frame At Davos Meeting3
3/14

ఈ బృందం పలు కీలక సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ, వివిధ రంగాలకు చెందిన కంపెనీల ప్రతినిధులు, పారిశ్రామికవేత్తలతో చర్చలు జరుపుతోంది.

CM Revanth Reddy, Chiranjeevi In One Frame At Davos Meeting4
4/14

తెలంగాణలో పెట్టుబడులు, పరిశ్రమలు, టెక్నాలజీ, ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంగాల్లో అవకాశాలను వివరించి, అంతర్జాతీయ వ్యాపార వర్గాలను ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నిస్తోంది.

CM Revanth Reddy, Chiranjeevi In One Frame At Davos Meeting5
5/14

ఈ ప్రతినిధుల బృందంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి కూడా భాగమవడం విశేషం. ఆయన హాజరు “Telangana Rising” బృందానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.

CM Revanth Reddy, Chiranjeevi In One Frame At Davos Meeting6
6/14

సినీ రంగంలో చిరుకు ఉన్న గ్లోబల్ గుర్తింపు, ప్రజాదరణ పెట్టుబడిదారుల దృష్టిని తెలంగాణ వైపు మళ్లించడానికి సహాయపడుతుందని భావిస్తున్నారు.

CM Revanth Reddy, Chiranjeevi In One Frame At Davos Meeting7
7/14

CM Revanth Reddy, Chiranjeevi In One Frame At Davos Meeting8
8/14

CM Revanth Reddy, Chiranjeevi In One Frame At Davos Meeting9
9/14

CM Revanth Reddy, Chiranjeevi In One Frame At Davos Meeting10
10/14

CM Revanth Reddy, Chiranjeevi In One Frame At Davos Meeting11
11/14

CM Revanth Reddy, Chiranjeevi In One Frame At Davos Meeting12
12/14

CM Revanth Reddy, Chiranjeevi In One Frame At Davos Meeting13
13/14

CM Revanth Reddy, Chiranjeevi In One Frame At Davos Meeting14
14/14

Revanth Reddy Chiranjeevi Davos Telangana
