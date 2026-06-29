 నెల్లూరు : రొట్టెల పండుగకు పోటెత్తిన భక్తులు (ఫొటోలు) | Bara Shaheed Dargah : Rottela Panduga in Nellore District | Sakshi
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నెల్లూరు : ఉద్యోగ, వివాహ, సంతాన రొట్టెలకు డిమాండ్‌ (ఫొటోలు)

Jun 29 2026 8:26 AM | Updated on Jun 29 2026 8:25 AM

Bara Shaheed Dargah : Rottela Panduga in Nellore District1
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నెల్లూరు : బారాషహీద్‌ దర్గా ప్రాంగణంలో నిర్వహిస్తున్న రొట్టెల పండగకు భక్తులు లక్షలాదిగా తరలివస్తున్నారు. (Rottela Panduga 2026)

Bara Shaheed Dargah : Rottela Panduga in Nellore District2
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అశేషంగా వస్తున్న ప్రజానీకంతో దర్గా, స్వర్ణాల చెరువు ప్రాంతాలు కిక్కిరిసిపోయాయి. గంధ మహోత్సవం సందర్భంగా షహీదుల సమాధులకు లేవనం చేసిన గంధాన్ని అందుకునేందుకు పోటీపడ్డారు.

Bara Shaheed Dargah : Rottela Panduga in Nellore District3
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అనంతరం వరాల రొట్టెలను దక్కించుకునేందుకు నిరీక్షించారు. దేశ, విదేశాల నుంచి తరలివచ్చిన వారితో నగరంలోని రోడ్లన్నీ కిక్కిరిసిపోయాయి.

Bara Shaheed Dargah : Rottela Panduga in Nellore District4
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స్వర్ణాల చెరువు జనసంద్రమైంది. బారాషహీదుల సమాధులను దర్శించుకునే వారి తాకిడి పెరగడంతో గంటల పాటు నిరీక్షించాల్సి వచ్చింది. దర్గా ప్రాంగణంలో అన్నదానాన్ని నిర్వహించారు. ఉచిత వైద్య శిబిరాలను పలువురు ఏర్పాటు చేశారు.

Bara Shaheed Dargah : Rottela Panduga in Nellore District5
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Bara Shaheed Dargah : Rottela Panduga in Nellore District6
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Bara Shaheed Dargah : Rottela Panduga in Nellore District19
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Bara Shaheed Dargah : Rottela Panduga in Nellore District20
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Bara Shaheed Dargah : Rottela Panduga in Nellore District21
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Bara Shaheed Dargah : Rottela Panduga in Nellore District22
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Bara Shaheed Dargah : Rottela Panduga in Nellore District23
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Bara Shaheed Dargah : Rottela Panduga in Nellore District24
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Bara Shaheed Dargah : Rottela Panduga in Nellore District25
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Bara Shaheed Dargah : Rottela Panduga in Nellore District26
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Bara Shaheed Dargah : Rottela Panduga in Nellore District27
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Bara Shaheed Dargah : Rottela Panduga in Nellore District29
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Bara Shaheed Dargah : Rottela Panduga in Nellore District30
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Bara Shaheed Dargah : Rottela Panduga in Nellore District31
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Bara Shaheed Dargah : Rottela Panduga in Nellore District33
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Bara Shaheed Dargah : Rottela Panduga in Nellore District34
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Bara Shaheed Dargah : Rottela Panduga in Nellore District35
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Bara Shaheed Dargah : Rottela Panduga in Nellore District36
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