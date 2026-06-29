నెల్లూరు : రొట్టెల పండుగకు పోటెత్తిన భక్తులు (ఫొటోలు)

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నెల్లూరు : బారాషహీద్ దర్గా ప్రాంగణంలో నిర్వహిస్తున్న రొట్టెల పండగకు భక్తులు లక్షలాదిగా తరలివస్తున్నారు. (Rottela Panduga 2026)
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అశేషంగా వస్తున్న ప్రజానీకంతో దర్గా, స్వర్ణాల చెరువు ప్రాంతాలు కిక్కిరిసిపోయాయి. గంధ మహోత్సవం సందర్భంగా షహీదుల సమాధులకు లేవనం చేసిన గంధాన్ని అందుకునేందుకు పోటీపడ్డారు.
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అనంతరం వరాల రొట్టెలను దక్కించుకునేందుకు నిరీక్షించారు. దేశ, విదేశాల నుంచి తరలివచ్చిన వారితో నగరంలోని రోడ్లన్నీ కిక్కిరిసిపోయాయి.
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స్వర్ణాల చెరువు జనసంద్రమైంది. బారాషహీదుల సమాధులను దర్శించుకునే వారి తాకిడి పెరగడంతో గంటల పాటు నిరీక్షించాల్సి వచ్చింది. దర్గా ప్రాంగణంలో అన్నదానాన్ని నిర్వహించారు. ఉచిత వైద్య శిబిరాలను పలువురు ఏర్పాటు చేశారు.
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