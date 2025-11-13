1/16
రష్మికా మందన్నా, దీక్షిత్ శెట్టి జంటగా రాహుల్ రవీంద్రన్ దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం ‘ది గర్ల్ ఫ్రెండ్’. (The Girlfriend Movie) అల్లు అరవింద్ సమర్పణలో ధీరజ్ మొగిలినేని, విద్య కొప్పినీడి నిర్మించిన ఈ సినిమా ఈ నెల 7న రిలీజ్ అయింది.
ఈ నేపథ్యంలో బుధవారం నిర్వహించిన ‘ది గర్ల్ ఫ్రెండ్’ గ్రాండ్ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ ఈవెంట్కి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన విజయ్ దేవరకొండ
ఈ సక్సెస్ ఈవెంట్ లో సంగీత దర్శకుడు అబ్దుల్ పాటను పాడారు. అబ్దుల్ పాటను పాడుతున్న తరుణంలో రష్మిక (Rashmika Mandanna) కళ్ళల్లో నీళ్లు పెట్టుకుంది. బాగా ఎమోషన్ కి గురి అయిపోయింది.
