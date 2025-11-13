 ‘ది గర్ల్‌ ఫ్రెండ్‌’ గ్రాండ్‌ సక్సెస్‌ సెలబ్రేషన్స్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు) | Rashmika Mandanna Beautiful Looks In The Girlfriend Movie Success Celebrations Photos Went Viral On Social Media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Rashmika Photos: కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న రష్మికా మందన్నా (ఫొటోలు)

Nov 13 2025 8:47 AM | Updated on Nov 13 2025 10:00 AM

Rashmika Mandanna The Girlfriend Movie Success Celebrations Photos1
1/16

రష్మికా మందన్నా, దీక్షిత్‌ శెట్టి జంటగా రాహుల్‌ రవీంద్రన్‌ దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం ‘ది గర్ల్‌ ఫ్రెండ్‌’. (The Girlfriend Movie) అల్లు అరవింద్‌ సమర్పణలో ధీరజ్‌ మొగిలినేని, విద్య కొప్పినీడి నిర్మించిన ఈ సినిమా ఈ నెల 7న రిలీజ్‌ అయింది.

Rashmika Mandanna The Girlfriend Movie Success Celebrations Photos2
2/16

ఈ నేపథ్యంలో బుధవారం నిర్వహించిన ‘ది గర్ల్‌ ఫ్రెండ్‌’ గ్రాండ్‌ సక్సెస్‌ సెలబ్రేషన్స్‌ ఈవెంట్‌కి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన విజయ్‌ దేవరకొండ

Rashmika Mandanna The Girlfriend Movie Success Celebrations Photos3
3/16

ఈ సక్సెస్ ఈవెంట్ లో సంగీత దర్శకుడు అబ్దుల్ పాటను పాడారు. అబ్దుల్ పాటను పాడుతున్న తరుణంలో రష్మిక (Rashmika Mandanna) కళ్ళల్లో నీళ్లు పెట్టుకుంది. బాగా ఎమోషన్ కి గురి అయిపోయింది.

Rashmika Mandanna The Girlfriend Movie Success Celebrations Photos4
4/16

Rashmika Mandanna The Girlfriend Movie Success Celebrations Photos5
5/16

Rashmika Mandanna The Girlfriend Movie Success Celebrations Photos6
6/16

Rashmika Mandanna The Girlfriend Movie Success Celebrations Photos7
7/16

Rashmika Mandanna The Girlfriend Movie Success Celebrations Photos8
8/16

Rashmika Mandanna The Girlfriend Movie Success Celebrations Photos9
9/16

Rashmika Mandanna The Girlfriend Movie Success Celebrations Photos10
10/16

Rashmika Mandanna The Girlfriend Movie Success Celebrations Photos11
11/16

Rashmika Mandanna The Girlfriend Movie Success Celebrations Photos12
12/16

Rashmika Mandanna The Girlfriend Movie Success Celebrations Photos13
13/16

Rashmika Mandanna The Girlfriend Movie Success Celebrations Photos14
14/16

Rashmika Mandanna The Girlfriend Movie Success Celebrations Photos15
15/16

Rashmika Mandanna The Girlfriend Movie Success Celebrations Photos16
16/16

# Tag
The Girlfriend Movie Rashmika Mandanna Success Meet Dheekshith Shetty Rahul Ravindran Tollywood photo gallery Web Cinema Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

జూబ్లీహిల్స్‌లో కొనసాగుతున్న కౌంటింగ్‌.. అభ్యర్థులు, ఏజెంట్లు బిజీ (ఫొటోలు)
photo 2

ఫ్రెషర్స్‌ డే పార్టీ.. అదరగొట్టిన అమ్మాయిలు (ఫొటోలు)
photo 3

బీచ్ ఒడ్డున సంయుక్త.. ఇంత అందమా? (ఫొటోలు)
photo 4

భర్త బర్త్ డే.. సుమ క్యూట్ పోస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 5

SSMB29 లోకేషన్‌కి ట్రిప్ వేసిన అనసూయ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Sensational Facts in Yamuna Postmortem Report About Madanapalle Kidney Racket 1
Video_icon

Madanapalle: యమునకు ఒక కిడ్నీ తొలగించినట్లు పోస్టుమార్టం రిపోర్టులో వెల్లడి
Ambati Rambabu Sensational Comments On ABN Radhakrishna And TV5 BR Naidu 2
Video_icon

Ambati: ధర్మారెడ్డి విచారణపై ABN, TV5 పిచ్చి వార్తలు...
The Hidden Storm Behind Global Silence 3
Video_icon

Global Silence: 8 లక్షల మంది బలి
TDP Belt Shop Scam At Nidadavolu 4
Video_icon

Nidadavolu: టీడీపీ బెల్ట్ షాపుల దందా.. బాటిల్‌పై అదనంగా రూ.30 వసూలు
Nara Lokesh Fake Propaganda on Renew Power Investments 5
Video_icon

ReNew సంస్థను రాష్ట్రం నుంచి పంపేసారంటూ లోకేష్ పచ్చి అబద్ధాలు
Advertisement