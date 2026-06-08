 బాలీవుడ్ బ్యూటీ నేహ కక్కర్‌ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు) | Neha Kakkar celebrated Her Birthday In style with a fun Photos | Sakshi
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బాలీవుడ్ బ్యూటీ నేహ కక్కర్‌ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Jun 8 2026 7:44 PM | Updated on Jun 8 2026 8:25 PM

Neha Kakkar celebrated Her Birthday In style with a fun Photos1
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బాలీవుడ్ భామ నేహ కక్కర్‌ తన పుట్టినరోజు వేడుకలను ‍గ్రాండ్‌గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంది.

Neha Kakkar celebrated Her Birthday In style with a fun Photos2
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బర్త్‌ డే పార్టీకి సంబంధించిన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.

Neha Kakkar celebrated Her Birthday In style with a fun Photos3
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ఈ పిక్స్ కాస్తా నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

Neha Kakkar celebrated Her Birthday In style with a fun Photos4
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Neha Kakkar celebrated Her Birthday In style with a fun Photos5
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Neha Kakkar celebrated Her Birthday In style with a fun Photos6
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Neha Kakkar celebrated Her Birthday In style with a fun Photos7
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Neha Kakkar celebrated Her Birthday In style with a fun Photos8
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Neha Kakkar celebrated Her Birthday In style with a fun Photos9
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Neha Kakkar celebrated Her Birthday In style with a fun Photos10
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Neha Kakkar celebrated Her Birthday In style with a fun Photos11
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# Tag
Neha Kakkar birthday CELEBRATIONS Photos
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బాలీవుడ్ బ్యూటీ నేహ కక్కర్‌ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
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