 'మొహబ్బత్' సినిమా ప్రారంభం...క్లాప్‌ కొట్టిన ఎమ్మెల్యే నవీన్ యాదవ్ (ఫొటోలు) | Mohabbat Movie Opening Ceremony Photos | Sakshi
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'మొహబ్బత్' సినిమా ప్రారంభం...క్లాప్‌ కొట్టిన ఎమ్మెల్యే నవీన్ యాదవ్ (ఫొటోలు)

Jun 5 2026 1:49 PM | Updated on Jun 5 2026 2:06 PM

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