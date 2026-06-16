రష్మిక మందన్న పేరు మార్చుకున్నారు. గత కొన్నేళ్లుగా ప్రేమలో ఉన్న విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక..
అసలే చమురు ధరలు మండిపోతున్నాయి. కారు రోడ్డు మీదకు వస్తే 15–20 కిలోమీటర్ల దూరానికే లీటరు చమురు ఆవిరైపోతుంది.
ముంబై లీగ్ టీ20 లీగ్-2026 విజేతగా ఎమ్ఎస్సి మరాఠా రాయల్స్ నిలిచింది.
'నమ్మకం' లేదు
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ప్రస్తుతం బాధ్యతలు నిర్వహణలో బిజీగా ఉన్నారు.
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Jun 16 2026 2:05 PM | Updated on Jun 16 2026 2:11 PM
కొత్త లోకా బ్యూటీ ఐశ్వర్య లక్ష్మి మరింత గ్లామరస్గా కనిపించింది. బ్లాక్ డ్రెస్లో ఉన్న ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
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