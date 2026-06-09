కొంచెం క్లాస్... కొంచెం మాస్.. అనిష్మా ‘యూత్‌’ఫుల్‌ ఫోటోస్‌

1/12
2023లో విడుదలైన మలయాళ చిత్రం 'పూవన్' ద్వారా నటిగా సినీ పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టింది అనిష్మా అనిల్ కుమార్
2/12
నస్లెన్ కథానాయకుడిగా నటించిన 'ఐ యామ్ కథలన్' (2024) చిత్రంలో శిల్ప పాత్ర పోషించి నటిగా ఈమె మంచి గుర్తింపు..
3/12
బాసిల్ జోసెఫ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన బ్లాక్ కామెడీ చిత్రం 'మరణమాస్' (2025) లో జెస్సీ అనే వైవిధ్యమైన పాత్రలో నటించి ప్రశంసలు పొందింది.
4/12
కెన్ కరుణాస్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'యూత్' (2026) తో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైంది ఈ భామ. ఈ తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రంలో కనకవల్లి పాత్రను పోషించింది.
5/12
6/12
7/12
8/12
9/12
10/12
11/12
12/12