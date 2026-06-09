 కొంచెం క్లాస్... కొంచెం మాస్.. అనిష్మా ‘యూత్‌’ఫుల్‌ ఫోటోస్‌ | A little class, a little mass… Anishma youthful photos.. | Sakshi
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కొంచెం క్లాస్... కొంచెం మాస్.. అనిష్మా ‘యూత్‌’ఫుల్‌ ఫోటోస్‌

Jun 9 2026 12:43 PM | Updated on Jun 9 2026 12:56 PM

A little class, a little mass… Anishma youthful photos..1
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2023లో విడుదలైన మలయాళ చిత్రం 'పూవన్' ద్వారా నటిగా సినీ పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టింది అనిష్మా అనిల్‌ కుమార్‌

A little class, a little mass… Anishma youthful photos..2
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నస్లెన్ కథానాయకుడిగా నటించిన 'ఐ యామ్ కథలన్' (2024) చిత్రంలో శిల్ప పాత్ర పోషించి నటిగా ఈమె మంచి గుర్తింపు..

A little class, a little mass… Anishma youthful photos..3
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బాసిల్ జోసెఫ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన బ్లాక్ కామెడీ చిత్రం 'మరణమాస్' (2025) లో జెస్సీ అనే వైవిధ్యమైన పాత్రలో నటించి ప్రశంసలు పొందింది.

A little class, a little mass… Anishma youthful photos..4
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కెన్ కరుణాస్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'యూత్' (2026) తో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైంది ఈ భామ. ఈ తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రంలో కనకవల్లి పాత్రను పోషించింది.

A little class, a little mass… Anishma youthful photos..5
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A little class, a little mass… Anishma youthful photos..6
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A little class, a little mass… Anishma youthful photos..7
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A little class, a little mass… Anishma youthful photos..8
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A little class, a little mass… Anishma youthful photos..9
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A little class, a little mass… Anishma youthful photos..10
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A little class, a little mass… Anishma youthful photos..11
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A little class, a little mass… Anishma youthful photos..12
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