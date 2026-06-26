 థాయ్‌ల్యాండ్ బీచ్ వెకేషన్‌లో సినిమా జంట (ఫొటోలు) | Celebrity Couple Enjoys a Beach Vacation in Thailand Photos... | Sakshi
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థాయ్‌ల్యాండ్ బీచ్ వెకేషన్‌లో సినిమా జంట (ఫొటోలు)

Jun 26 2026 3:22 PM | Updated on Jun 26 2026 3:26 PM

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బాలీవుడ్ హీరోయిన్ సోనాక్షి సిన్హా.. భర్తతో కలిసి థాయ్‌ల్యాండ్‌లోని బీచ్ వెకేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తోంది. ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది...

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Celebrity Couple Enjoys a Beach Vacation in Thailand Photos...9
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