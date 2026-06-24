 కలర్‌ఫుల్ చీరల్లో అందాల అదితీరావ్ (ఫొటోలు) | "Aditi Rao Hydari Stuns in Colorful Sarees (Photos)" | Sakshi
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కలర్‌ఫుల్ చీరల్లో అందాల అదితీరావ్ (ఫొటోలు)

Jun 24 2026 11:43 AM | Updated on Jun 24 2026 12:09 PM

"Aditi Rao Hydari Stuns in Colorful Sarees (Photos)"1
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టాలీవుడ్ హీరోయిన్ అదితీ రావు హైదరీ.. కలర్‌ఫుల్ చీరల్లో కనువిందు చేసింది. హీరో సిద్ధార్థ్ ని పెళ్లాడిన ఈమె ప్రస్తుతం ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తోంది.

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"Aditi Rao Hydari Stuns in Colorful Sarees (Photos)"14
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