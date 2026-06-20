 ముద్దబంతిలా మెరిసిపోతున్న భావన (ఫొటోలు) | Actress Bhavana Latest Stunning Photos | Sakshi
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ముద్దబంతిలా మెరిసిపోతున్న భావన (ఫొటోలు)

Jun 20 2026 7:35 PM | Updated on Jun 20 2026 7:35 PM

Actress Bhavana Latest Stunning Photos1
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తెలుగులో ఒకప్పుడు హీరోయిన్‌గా చేసిన భావన.. ప్రస్తుతం మలయాళం వరకే పరిమితమైంది. లేటెస్ట్ ఫొటోల్లో పసుపు డ్రస్‌లో మెరిసిపోతూ కనిపించింది.

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ముద్దబంతిలా మెరిసిపోతున్న భావన (ఫొటోలు)
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