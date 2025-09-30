 దసరా బొమ్మల కొలువు (ఫోటోలు) | Dussehra Bommala Koluvu Photos From Sakshi Readers | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

దసరా బొమ్మల కొలువు (ఫోటోలు)

Sep 30 2025 8:03 PM | Updated on Sep 30 2025 8:18 PM

Dussehra Bommala Koluvu Photos From Sakshi Readers1
1/17

దసరాపండుగ సందర్భంగా బొమ్మలకొలువులు ఏర్పాటు చేయడం దక్షిణ భారతరాష్ట్రాల్లో ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణా, కర్నాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో బొమ్మల కొలువు ఏర్పాటు చేయడం ఆచారం. దీనిలో భాగంగా పలువురు వీక్షకులు పంచుకున్న బొమ్మల కొలువు ఫోటోలు.

Dussehra Bommala Koluvu Photos From Sakshi Readers2
2/17

Addepalli LikithaSri

Dussehra Bommala Koluvu Photos From Sakshi Readers3
3/17

BhaskarSharmila Durga nagar colony, Chittoor

Dussehra Bommala Koluvu Photos From Sakshi Readers4
4/17

Chunduru bhagyalakshmi Bommala koluvu in YELAMANCHILI

Dussehra Bommala Koluvu Photos From Sakshi Readers5
5/17

Gosukonda Rama Mohan

Dussehra Bommala Koluvu Photos From Sakshi Readers6
6/17

Harisha from Hyderabad

Dussehra Bommala Koluvu Photos From Sakshi Readers7
7/17

krishna priya Somanch

Dussehra Bommala Koluvu Photos From Sakshi Readers8
8/17

krishna priya Somanch

Dussehra Bommala Koluvu Photos From Sakshi Readers9
9/17

krishna priya Somanch

Dussehra Bommala Koluvu Photos From Sakshi Readers10
10/17

T. Sailaja Vasanthapet, Proddatur,Y.S.R (Dist)

Dussehra Bommala Koluvu Photos From Sakshi Readers11
11/17

TR Chandni, Arundelpet, Guntur

Dussehra Bommala Koluvu Photos From Sakshi Readers12
12/17

ushasri velegapudi

Dussehra Bommala Koluvu Photos From Sakshi Readers13
13/17

vamsika pamarthy

Dussehra Bommala Koluvu Photos From Sakshi Readers14
14/17

Venkataraya Puram, Tanuku, West Godavari district, Andhra Pradesh

Dussehra Bommala Koluvu Photos From Sakshi Readers15
15/17

ఆళవందార్ పరిమళచౌదరి గూడ,పోచారం మున్సిపాలిటీమేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లా

Dussehra Bommala Koluvu Photos From Sakshi Readers16
16/17

ఎ.దుర్గ శుమేథ ఇంటర్ 2nd ఇయర్. కూకట్‌పల్లి, హైదరాబాద్.

Dussehra Bommala Koluvu Photos From Sakshi Readers17
17/17

తిరునంతల్వార్ పావని దిల్సుఖ్నగర్ హైదరాబాద్

# Tag
Dussehra Bommala koluvu family Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

దసరా బొమ్మల కొలువు (ఫోటోలు)
photo 2

ఆపిల్ ఫార్మ్‌లో హీరోయిన్ రీతూ వర్మ (ఫొటోలు)
photo 3

నెలల కొడుకుతో రహస్య దసరా సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

డైరెక్టర్ కార్తీక్ వర్మ నిశ్చితార్థంలో చైతూ-శోభిత (ఫొటోలు)
photo 5

ఊరూవాడా సంబరాలు: పోయిరా బతుకమ్మ...మల్లేడు రావమ్మా !

Video

View all
YSRCP Satish Reddy STRONG WARNING to Balakrishna Over Comments on YS Jagan 1
Video_icon

బ్లడ్ వేరు, బ్రీడ్ వేరా? బాలయ్యను ఏకిపారేసిన సతీష్ రెడ్డి
YSRCP SV Satish Reddy Shocking Facts On Kodela Siva Prasad Suicide 2
Video_icon

Satish Reddy: కోడెల శివప్రసాద్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నప్పుడు నేను టీడీపీలోనే ఉన్న..
Massive Bomb Blast in Quetta 3
Video_icon

Quetta: క్వెట్టాలోని పాకిస్థాన్ ఆర్మీ హెడ్ క్వార్టర్స్ లక్ష్యంగా దాడి
Chandrababu and Pawan Conspiracy Due To Balakrishna Comments 4
Video_icon

అసెంబ్లీలో వైఎస్ జగన్, చిరంజీవిపై బాలకృష్ణ పిచ్చి వ్యాఖ్యలు
Guntur YSRCP Leaders Sensational Comments On Chandrababu Govt Over Medical College Privatization Sakshi TV Live 3.02M subscribers Subscribe 5
Video_icon

మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణ ఆపకపోతే... అంబేద్కర్ విగ్రహం ముందే కిరోసిన్ పోసుకుని
Advertisement