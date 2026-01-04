 ప్రియుడితో ఎంగేజ్‌మెంట్‌ చేసుకున్న ఆదిపురుష్ హీరోయిన్ సిస్టర్‌ (ఫొటోలు) | Kriti Sanon Sister Nupur Sanon Engagement With Stebin Ben Photos Went Viral On Social Media | Sakshi
ప్రియుడితో ఎంగేజ్‌మెంట్‌ చేసుకున్న ఆదిపురుష్ హీరోయిన్ సిస్టర్‌ (ఫొటోలు)

Jan 4 2026 12:13 PM | Updated on Jan 4 2026 12:31 PM

Kriti Sanon sister Nupur Sanon engagement Photos1
1/9

ఆదిపురుష్ హీరోయిన్ కృతిసనన్ సిస్టర్‌ నుపుర్‌ సనన్ అభిమానులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది.

Kriti Sanon sister Nupur Sanon engagement Photos2
2/9

తన ప్రియుడితో ఎంగేజ్‌మెంట్‌ చేసుకున్నట్లు వెల్లడించింది.

Kriti Sanon sister Nupur Sanon engagement Photos3
3/9

ఆమె ప్రియుడు ప్రపోజ్ చేస్తున్న ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.

Kriti Sanon sister Nupur Sanon engagement Photos4
4/9

Kriti Sanon sister Nupur Sanon engagement Photos5
5/9

Kriti Sanon sister Nupur Sanon engagement Photos6
6/9

Kriti Sanon sister Nupur Sanon engagement Photos7
7/9

Kriti Sanon sister Nupur Sanon engagement Photos8
8/9

Kriti Sanon sister Nupur Sanon engagement Photos9
9/9

# Tag
kriti sanon Sister Nupur Sanon engagement Photos
