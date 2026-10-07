ఆదిలాబాద్ లో సందడి చేసిన హీరోయిన్ వైష్ణవి చైతన్య (ఫొటోలు)

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'బేబీ' సినిమా ఫేమ్, ప్రముఖ టాలీవుడ్ హీరోయిన్ వైష్ణవి చైతన్య (Vaishnavi Chaitanya)అక్టోబర్ 7, 2026 న ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో సందడి చేశారు.
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ఆదిలాబాద్లో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన శ్రీ వెంకటేశ్వర షాపింగ్ మాల్ (Sri Venkateshwara Shopping Mall) గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ కార్యక్రమానికి ఆమె ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు
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వైష్ణవి చైతన్య రావడంతో, ఆమెను చూసేందుకు స్థానిక అభిమానులు, ప్రజలు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు.
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ఈ కార్యక్రమంలో మిస్ వాటర్ ఎర్త్ ఇండియా ప్రీతి ముండే (Preethi Munde) కూడా సందడి చేశారు.
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ఫొటోలు : చింతల అరుణ్ రెడ్డి (సాక్షి స్టాఫ్ ఫోటో గ్రాఫర్ ఆదిలాబాద్)