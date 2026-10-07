 ఆదిలాబాద్ లో సందడి చేసిన హీరోయిన్ వైష్ణవి చైతన్య (ఫొటోలు) | Vaishnavi Chaitanya Graces Grand Opening Of Sri Venkateshwara Shopping Mall In Adilabad, Photos Gallery Goes Viral | Sakshi
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ఆదిలాబాద్ లో సందడి చేసిన హీరోయిన్ వైష్ణవి చైతన్య (ఫొటోలు)

Oct 7 2026 1:28 PM | Updated on Oct 7 2026 1:35 PM

Actress Vaishnavi Chaitanya In Adilabad District HD Photos1
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'బేబీ' సినిమా ఫేమ్, ప్రముఖ టాలీవుడ్ హీరోయిన్ వైష్ణవి చైతన్య (Vaishnavi Chaitanya)అక్టోబర్ 7, 2026 న ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో సందడి చేశారు.

Actress Vaishnavi Chaitanya In Adilabad District HD Photos2
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ఆదిలాబాద్‌లో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన శ్రీ వెంకటేశ్వర షాపింగ్ మాల్ (Sri Venkateshwara Shopping Mall) గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ కార్యక్రమానికి ఆమె ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు

Actress Vaishnavi Chaitanya In Adilabad District HD Photos3
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వైష్ణవి చైతన్య రావడంతో, ఆమెను చూసేందుకు స్థానిక అభిమానులు, ప్రజలు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు.

Actress Vaishnavi Chaitanya In Adilabad District HD Photos4
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ఈ కార్యక్రమంలో మిస్ వాటర్ ఎర్త్ ఇండియా ప్రీతి ముండే (Preethi Munde) కూడా సందడి చేశారు.

Actress Vaishnavi Chaitanya In Adilabad District HD Photos5
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Actress Vaishnavi Chaitanya In Adilabad District HD Photos6
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Actress Vaishnavi Chaitanya In Adilabad District HD Photos7
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Actress Vaishnavi Chaitanya In Adilabad District HD Photos8
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Actress Vaishnavi Chaitanya In Adilabad District HD Photos9
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Actress Vaishnavi Chaitanya In Adilabad District HD Photos11
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Actress Vaishnavi Chaitanya In Adilabad District HD Photos13
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Actress Vaishnavi Chaitanya In Adilabad District HD Photos14
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ఫొటోలు : చింతల అరుణ్ రెడ్డి (సాక్షి స్టాఫ్ ఫోటో గ్రాఫర్ ఆదిలాబాద్)

# Tag
Vaishnavi Chaitanya Actress Gallery Adilabad District photo gallery viral photos Tollywood Tollywood Beauty
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