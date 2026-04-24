హైదరాబాద్ : కొత్వాల్గూడ ఎకో పార్క్ (Kothwalguda Eco Park)
హిమాయత్సాగర్ సమీపంలో 85 ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉన్న ఒక ప్రధాన పర్యాటక ప్రాంతం.
2026 మార్చిలో ప్రారంభించబడిన ఈ పార్కులో, భారతదేశపు అతిపెద్ద వాక్-త్రూ ఏవియరీ (పక్షుల పార్కు), సుమారు 2.5 కి.మీల చెక్కతో చేసిన వాక్వే, సీతాకోకచిలుకల పార్కు, మరియు అడ్వెంచర్ జోన్లు ఉన్నాయి.
ఇది ప్రకృతి ప్రేమికులకు మరియు కుటుంబసభ్యులతో సమయం గడపడానికి ఉత్తమమైన ప్రదేశం.
రాజేంద్రనగర్ మండలం, హిమాయత్సాగర్ సరస్సు సమీపంలో (ORR పక్కన)
ప్రధాన ఆకర్షణ: 5 ఎకరాల్లో విస్తరించి, 25 జాతులకు చెందిన సుమారు 6,500 విదేశీ పక్షులతో కూడిన భారీ ఏవియరీ (Bird Aviary)
ప్రత్యేకతలు: 2.5 కి.మీ ఎలివేటెడ్ వుడెన్ బోర్డ్వాక్, సెన్సరీ గార్డెన్, ఓపెన్-ఎయిర్ థియేటర్, మరియు ల్యాండ్స్కేప్డ్ గార్డెన్లు.
సమయాలు: ఉదయం 9:00 నుండి సాయంత్రం 6:00 వరకు (పక్షులను చూడటానికి సాయంత్రం 4:00 తర్వాత వెళ్లడం మంచిది)
ఈ వేసవి సెలవుల్లో మీరు కూడా ఓ లుక్కేయండి.
