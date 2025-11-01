 అద్భుతమైన చరిత్ర గల కొండపల్లి కోట (ఫొటోలు) | Kondapalli Fort NTR district in Andhra Pradesh Photos | Sakshi
అద్భుతమైన చరిత్ర గల కొండపల్లి కోట (ఫొటోలు)

Nov 1 2025 10:40 AM | Updated on Nov 1 2025 10:45 AM

Kondapalli Fort NTR district in Andhra Pradesh Photos1
కొండపల్లి కోట కృష్ణా జిల్లా, విజయవాడ కు సమీపంలో ఉన్న ఒక శిథిలమైన కోట.

Kondapalli Fort NTR district in Andhra Pradesh Photos2
విజయవాడ నగరానికి పశ్చిమాన 16 కి.మీ దూరంలో ఉన్న కొండపల్లి కోట పర్యాటకులను మరియు స్థానికులను ఆకర్షించే ప్రసిద్ధ పర్యాటక ప్రదేశం.

Kondapalli Fort NTR district in Andhra Pradesh Photos3
కొండపల్లి క్విల్లా అని కూడా పిలువబడే ఈ చారిత్రక కోటను 14వ శతాబ్దంలో కొండవీడుకు చెందిన ప్రోలయ వేమారెడ్డి నిర్మించారు.

Kondapalli Fort NTR district in Andhra Pradesh Photos4
దీనిని మొదట్లో విశ్రాంతి స్థలంగా మరియు వ్యాపార కేంద్రంగా నిర్మించారు మరియు తరువాత బ్రిటిష్ పాలకులకు సైనిక శిక్షణా స్థావరంగా పనిచేశారు.

Kondapalli Fort NTR district in Andhra Pradesh Photos5
ఈ కోటకు 3 ప్రవేశ ద్వారాలు ఉన్నాయి మరియు ప్రధాన ద్వారం దర్గా దర్వాజా అని పిలుస్తారు.

Kondapalli Fort NTR district in Andhra Pradesh Photos6
చుట్టుపక్కల ఉన్న కొండపల్లి గ్రామం కొండపై లభించే తేలికపాటి కలపతో తయారు చేసిన బొమ్మలకు ప్రసిద్ధి చెందింది, దీనిని కొండపల్లి బొమ్మలు అని పిలుస్తారు.

Kondapalli Fort NTR district in Andhra Pradesh Photos7
ఈ కోటకు సంబంధించిన విలువైన ఆధారాలు, శిల్పాలు హైదరాబాదులోని స్టేట్ మ్యూజియంలో భద్రపరచబడ్డాయి.

Kondapalli Fort NTR district in Andhra Pradesh Photos8
Kondapalli Fort NTR district in Andhra Pradesh Photos9
Kondapalli Fort NTR district in Andhra Pradesh Photos10
Kondapalli Fort NTR district in Andhra Pradesh Photos11
Kondapalli Fort NTR district in Andhra Pradesh Photos12
Kondapalli Fort NTR district in Andhra Pradesh Photos13
Kondapalli Fort NTR district in Andhra Pradesh Photos14
Kondapalli Fort NTR district in Andhra Pradesh Photos15
Kondapalli Fort NTR district in Andhra Pradesh Photos16
Kondapalli Fort NTR district in Andhra Pradesh Photos17
Kondapalli Fort NTR district in Andhra Pradesh Photos18
Kondapalli Fort NTR district in Andhra Pradesh Photos19
Kondapalli Fort NTR district in Andhra Pradesh Photos20
Kondapalli Fort NTR district in Andhra Pradesh Photos21
Kondapalli Fort NTR district in Andhra Pradesh Photos22
Kondapalli Fort NTR district in Andhra Pradesh Photos23
Kondapalli Fort NTR district in Andhra Pradesh Photos24
Kondapalli Fort NTR district in Andhra Pradesh Photos25
Kondapalli Fort NTR district in Andhra Pradesh Photos26
# Tag
Kondapalli kondapalli kota Kondapalli Quila Andhra Pradesh photo gallery
