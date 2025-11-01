అద్భుతమైన చరిత్ర గల కొండపల్లి కోట (ఫొటోలు)

1/26
కొండపల్లి కోట కృష్ణా జిల్లా, విజయవాడ కు సమీపంలో ఉన్న ఒక శిథిలమైన కోట.
విజయవాడ నగరానికి పశ్చిమాన 16 కి.మీ దూరంలో ఉన్న కొండపల్లి కోట పర్యాటకులను మరియు స్థానికులను ఆకర్షించే ప్రసిద్ధ పర్యాటక ప్రదేశం.
కొండపల్లి క్విల్లా అని కూడా పిలువబడే ఈ చారిత్రక కోటను 14వ శతాబ్దంలో కొండవీడుకు చెందిన ప్రోలయ వేమారెడ్డి నిర్మించారు.
దీనిని మొదట్లో విశ్రాంతి స్థలంగా మరియు వ్యాపార కేంద్రంగా నిర్మించారు మరియు తరువాత బ్రిటిష్ పాలకులకు సైనిక శిక్షణా స్థావరంగా పనిచేశారు.
ఈ కోటకు 3 ప్రవేశ ద్వారాలు ఉన్నాయి మరియు ప్రధాన ద్వారం దర్గా దర్వాజా అని పిలుస్తారు.
చుట్టుపక్కల ఉన్న కొండపల్లి గ్రామం కొండపై లభించే తేలికపాటి కలపతో తయారు చేసిన బొమ్మలకు ప్రసిద్ధి చెందింది, దీనిని కొండపల్లి బొమ్మలు అని పిలుస్తారు.
ఈ కోటకు సంబంధించిన విలువైన ఆధారాలు, శిల్పాలు హైదరాబాదులోని స్టేట్ మ్యూజియంలో భద్రపరచబడ్డాయి.
