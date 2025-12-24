 ‘ఈషా’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ లో మెరిసిన హీరోయిన్‌ హెబ్బా పటేల్ (ఫొటోలు) | Eesha Movie : Tollywood Actress Hebah Patel HD Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘ఈషా’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ లో మెరిసిన హీరోయిన్‌ హెబ్బా పటేల్ (ఫొటోలు)

Dec 24 2025 12:47 PM | Updated on Dec 24 2025 1:00 PM

Eesha Movie : Tollywood Actress Hebah Patel HD Photos1
1/14

Eesha Movie : Tollywood Actress Hebah Patel HD Photos2
2/14

Eesha Movie : Tollywood Actress Hebah Patel HD Photos3
3/14

Eesha Movie : Tollywood Actress Hebah Patel HD Photos4
4/14

Eesha Movie : Tollywood Actress Hebah Patel HD Photos5
5/14

Eesha Movie : Tollywood Actress Hebah Patel HD Photos6
6/14

Eesha Movie : Tollywood Actress Hebah Patel HD Photos7
7/14

Eesha Movie : Tollywood Actress Hebah Patel HD Photos8
8/14

Eesha Movie : Tollywood Actress Hebah Patel HD Photos9
9/14

Eesha Movie : Tollywood Actress Hebah Patel HD Photos10
10/14

Eesha Movie : Tollywood Actress Hebah Patel HD Photos11
11/14

Eesha Movie : Tollywood Actress Hebah Patel HD Photos12
12/14

Eesha Movie : Tollywood Actress Hebah Patel HD Photos13
13/14

Eesha Movie : Tollywood Actress Hebah Patel HD Photos14
14/14

# Tag
Actress Gallery Tollywood hebah patel photo gallery Web Cinema Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

భర్తతో కలిసి తిరుమల శ్రీవారి సేవలో పీవీ సింధు (ఫొటోలు)
photo 2

#INDvsSL : విశాఖలో విశ్వవిజేతల దండయాత్ర (ఫొటోలు)
photo 3

మహేష్‌ బాబు ఫ్యామిలీలో వేడుక.. ఫోటోలు వైరల్‌
photo 4

అదరగొట్టిన విల్లా మేరీ కాలేజ్ విద్యార్థినులు (ఫొటోలు)
photo 5

‘ఈషా’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Janasena MPTC Amar Revealed Facts About Ajay Incident In Kadiri Anantapur 1
Video_icon

గర్భిణీపై దాడిలో నిజం బయటపెట్టిన జనసేన నేత
KSR Live Show On Pawan Kalyan Comments On Chandrababu Ruling 2
Video_icon

5 కోట్ల ఆవకాయ.. బాబు వేస్ట్ అంటున్న పవన్
CP Sajjanar New Orders On New Year Celebrations 3
Video_icon

ఎక్కువ చేస్తే తోలు తీస్తా.. న్యూ ఇయర్.. న్యూ రూల్స్..
Tribal Protest Turns Violent In Eluru District 4
Video_icon

భగ్గుమన్న భూ వివాదం.. తహసీల్దార్ కళ్లలో కారం కొట్టి..!
Chandrababu Master Plan On Skill Scam Case Close 5
Video_icon

ఆధారాల్లేవ్..! మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ ..! CID.. బాబు భజన..
Advertisement