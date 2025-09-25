 విజయనగరం : సిరిమాను వచ్చింది.. సంబరం తెచ్చింది (ఫొటోలు) | Vizianagaram Pydithalli Ammavaru Festival Photos | Sakshi
విజయనగరం : సిరిమాను వచ్చింది.. సంబరం తెచ్చింది (ఫొటోలు)

Sep 25 2025 1:14 PM | Updated on Sep 25 2025 1:23 PM

Vizianagaram Pydithalli Ammavaru Festival Photos1
1/20

విజయనగరం : గంట్యాడ మండలం కొండతామరాపల్లి గ్రామంలో సాక్షాత్కరించిన పైడితల్లి సిరిమాను, ఇరుసుమానులను భక్తుల జయజయ ధ్వానాలు, మేళతాళాలు, డప్పు వాయిద్యాలు, పసుపు నీటి చల్లదనాల మధ్య తరలించారు.

Vizianagaram Pydithalli Ammavaru Festival Photos2
2/20

పైడితల్లి అమ్మవారి ప్రతిరూపమైన సిరిమాను, ఇరుసుమానులను కొలతల ప్రకారం వడ్రంగులు ముక్కలు చేసి ఎడ్లబండిపై కొండతామరాపల్లి గ్రామం నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల సమయంలో బయలుదేరారు.

Vizianagaram Pydithalli Ammavaru Festival Photos3
3/20

మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్‌ కోలగట్ల వీరభద్రస్వామి చెట్టుపై గొడ్డలివేటు వేశారు. అమ్మవారు జిల్లా ప్రజలను చల్లగా చూడాలని ఆకాంక్షించారు.

Vizianagaram Pydithalli Ammavaru Festival Photos4
4/20

Vizianagaram Pydithalli Ammavaru Festival Photos5
5/20

Vizianagaram Pydithalli Ammavaru Festival Photos6
6/20

Vizianagaram Pydithalli Ammavaru Festival Photos7
7/20

Vizianagaram Pydithalli Ammavaru Festival Photos8
8/20

Vizianagaram Pydithalli Ammavaru Festival Photos9
9/20

Vizianagaram Pydithalli Ammavaru Festival Photos10
10/20

Vizianagaram Pydithalli Ammavaru Festival Photos11
11/20

Vizianagaram Pydithalli Ammavaru Festival Photos12
12/20

Vizianagaram Pydithalli Ammavaru Festival Photos13
13/20

Vizianagaram Pydithalli Ammavaru Festival Photos14
14/20

Vizianagaram Pydithalli Ammavaru Festival Photos15
15/20

Vizianagaram Pydithalli Ammavaru Festival Photos16
16/20

Vizianagaram Pydithalli Ammavaru Festival Photos17
17/20

Vizianagaram Pydithalli Ammavaru Festival Photos18
18/20

Vizianagaram Pydithalli Ammavaru Festival Photos19
19/20

Vizianagaram Pydithalli Ammavaru Festival Photos20
20/20

# Tag
Vizianagaram pydithalli ammavaru Festival Celebration photo gallery
