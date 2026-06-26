 నల్గొండ : ఎల్లమ్మకు బోనం సమర్పించిన మహిళలు (ఫొటోలు) | Nalgonda : Women offer Bonam to Goddess Yellamma | Sakshi
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నల్గొండ : ఎల్లమ్మకు బోనం సమర్పించిన మహిళలు (ఫొటోలు)

Jun 26 2026 11:17 AM | Updated on Jun 26 2026 11:24 AM

Nalgonda : Women offer Bonam to Goddess Yellamma1
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నల్గొండ : దర్వేశిపురం రేణుకా ఎల్లమ్మ ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా గురువారం అమ్మవారికి బోనాలు సమర్పించిన మహిళలు.

Nalgonda : Women offer Bonam to Goddess Yellamma2
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Nalgonda : Women offer Bonam to Goddess Yellamma3
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Nalgonda : Women offer Bonam to Goddess Yellamma4
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Nalgonda : Women offer Bonam to Goddess Yellamma5
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Nalgonda : Women offer Bonam to Goddess Yellamma6
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Nalgonda : Women offer Bonam to Goddess Yellamma7
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Nalgonda : Women offer Bonam to Goddess Yellamma8
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Nalgonda : Women offer Bonam to Goddess Yellamma9
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Nalgonda : Women offer Bonam to Goddess Yellamma10
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Nalgonda : Women offer Bonam to Goddess Yellamma11
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Nalgonda : Women offer Bonam to Goddess Yellamma12
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# Tag
Nalgonda District Bonalu celebrations bonalu festival Telangana photo gallery
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నల్గొండ : ఎల్లమ్మకు బోనం సమర్పించిన మహిళలు (ఫొటోలు)
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