 తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు.. శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ (చిత్రాలు) | Devotional : Tirumala Srivari Salakatla Brahmotsavam 2025 Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు.. శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ (చిత్రాలు)

Sep 24 2025 7:42 AM | Updated on Sep 24 2025 7:42 AM

Devotional : Tirumala Srivari Salakatla Brahmotsavam 2025 Photos 1
1/20

తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు నేడు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మంగళవారం సాయంత్రం శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ చేపట్టారు. ఇందులో భాగంగా శ్రీవారి త‌ర‌ఫున సేనాధిపతి అయిన శ్రీ విష్వక్సేనుల వారు ఆలయ మాడ వీధుల్లో ఊరేగింపుగా వెళ్లి బ్రహ్మోత్సవాల ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు.

Devotional : Tirumala Srivari Salakatla Brahmotsavam 2025 Photos 2
2/20

అనంత‌రం అంకురార్పణ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఆల‌యంలోని యాగశాలలో భూమాత‌కు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి పుట్టమన్నులో నవధాన్యాలను నాటారు. వైఖానస ఆగమోక్తంగా అంకురార్పణ ఘట్టాన్ని నిర్వహించారు.

Devotional : Tirumala Srivari Salakatla Brahmotsavam 2025 Photos 3
3/20

బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో తిరుమలలోని పలు ప్రాంతాలను విద్యుద్దీపాల అలంకరణలతో కళ్లుమిరిమిట్లు గొలిపేలా తీర్చిదిద్దారు. అక్టోబర్ 2 వ‌ర‌కు శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతాయి.

Devotional : Tirumala Srivari Salakatla Brahmotsavam 2025 Photos 4
4/20

Devotional : Tirumala Srivari Salakatla Brahmotsavam 2025 Photos 5
5/20

Devotional : Tirumala Srivari Salakatla Brahmotsavam 2025 Photos 6
6/20

Devotional : Tirumala Srivari Salakatla Brahmotsavam 2025 Photos 7
7/20

Devotional : Tirumala Srivari Salakatla Brahmotsavam 2025 Photos 8
8/20

Devotional : Tirumala Srivari Salakatla Brahmotsavam 2025 Photos 9
9/20

Devotional : Tirumala Srivari Salakatla Brahmotsavam 2025 Photos 10
10/20

Devotional : Tirumala Srivari Salakatla Brahmotsavam 2025 Photos 11
11/20

Devotional : Tirumala Srivari Salakatla Brahmotsavam 2025 Photos 12
12/20

Devotional : Tirumala Srivari Salakatla Brahmotsavam 2025 Photos 13
13/20

Devotional : Tirumala Srivari Salakatla Brahmotsavam 2025 Photos 14
14/20

Devotional : Tirumala Srivari Salakatla Brahmotsavam 2025 Photos 15
15/20

Devotional : Tirumala Srivari Salakatla Brahmotsavam 2025 Photos 16
16/20

Devotional : Tirumala Srivari Salakatla Brahmotsavam 2025 Photos 17
17/20

Devotional : Tirumala Srivari Salakatla Brahmotsavam 2025 Photos 18
18/20

Devotional : Tirumala Srivari Salakatla Brahmotsavam 2025 Photos 19
19/20

Devotional : Tirumala Srivari Salakatla Brahmotsavam 2025 Photos 20
20/20

# Tag
tirumala brahmotsavam devotional Salakatla brahmotsavam photo gallery Dussehra 2025
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

మేడారం సమ్మక్క–సారలమ్మ మొక్క చెల్లించుకున్న : సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు.. శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ (చిత్రాలు)
photo 3

బీజేపీ మహిళా నేతలతో కలిసి బతుకమ్మ ఆడిన నటి ఖుష్బూ (ఫొటోలు)
photo 4

ఇంద్రకీలాద్రి: 2వరోజు శ్రీ గాయత్రీ మాతగా అమ్మవారు.. పోటెత్తిన భక్తులు (ఫొటోలు)
photo 5

ఢిల్లీలో 71వ జాతీయ చలన చిత్ర అవార్డుల ప్రదానం (ఫోటోలు)

Video

View all
India Vs Bangladesh Super 4 Match 1
Video_icon

మరో ఆసక్తికర పోరుకు సిద్ధమైన భారత్
Tirumala Srivari Brahmotsavam 2025 2
Video_icon

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు వేళాయె
US President Donald Trump Comments In UN 3
Video_icon

7 యుద్దాలు ఆపాను.. నోబెల్ ఇవ్వాల్సిందే.. ట్రంప్ చిల్లర కామెంట్స్
Visakha Shop Owners Emotional Over GVMC Demolished Shops 4
Video_icon

కళ్ళ ముందే మా షాపులన్నీ బుల్డోజర్ తో నుజ్జు నుజ్జు చేసి..!
Analyst KS Prasad Shocking Comments On Pawan Kalyan OG Movie 5
Video_icon

Big Question: OG అంటే.. ఒంటరిగా గెలవలేను..!
Advertisement