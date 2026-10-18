 మున్సిపల్‌ చైర్‌పర్సన్‌ అభ్యర్థిగా హైమావతి నామినేషన్‌ ఆమోదం | - | Sakshi
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మున్సిపల్‌ చైర్‌పర్సన్‌ అభ్యర్థిగా హైమావతి నామినేషన్‌ ఆమోదం

Oct 20 2026 1:50 AM | Updated on Oct 20 2026 1:50 AM

మున్సిపల్‌ చైర్‌పర్సన్‌ అభ్యర్థిగా హైమావతి నామినేషన్‌ ఆమోదం

జమ్మలమడుగు: మున్సిపల్‌ చైర్‌పర్సన్‌ అభ్యర్థిగా ఎమ్మెల్సీ పి.రామసుబ్బారెడ్డి సోదరి ఎన్‌. హైమావతి నామినేషన్‌ను అధికారులు ఆమోదించారు. అదేవిధంగా చైర్‌ పర్సన్‌ అభ్యర్థులుగా 13 మంది నామినేషన్లు దాఖలు చేయగా అందులో 9 ఆమోదం పొంది నాలుగు నామినేషన్లు తిరస్కరించారు. 32 వార్డులకు గాను మొత్తం 155 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. సోమవారం అధికారులు నిర్వహించిన పరిశీలనలో 11 నామినేషన్లు తిరస్కరించారు. వైఎస్సార్‌సీపీ తరపున మున్సిపల్‌ చైర్‌పర్సన్‌ అభ్యర్థిగా పొన్నపురెడ్డి ఇందిర నామినేషన్‌ వేయాలనుకున్నా పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో వేయలేకపోయారు. ఈ నేపథ్యంలో వైఎస్సార్‌సీపీ తరపున ఎమ్మెల్సీ రామసుబ్బారెడ్డి సొదరి ఎన్‌.హైమావతిని చైర్‌పర్సన్‌ అభ్యర్థిగా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.

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