 ‘టీడీపీని నమ్ముకుంటే జీవితం నాశనమైంది’ | TDP Leader Naguru NabiRasul Fire On Owen Party Leaders | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘టీడీపీని నమ్ముకుంటే జీవితం నాశనమైంది’

Oct 19 2026 1:45 PM | Updated on Oct 19 2026 1:52 PM

TDP Leader Naguru NabiRasul Fire On Owen Party Leaders

వైఎస్‌ఆర్‌ జిల్లా:  సీఎంగారు.. నాకు న్యాయం చేయండి అని రాజీవ్‌నగర్‌కు చెందిన నాగూరు నబీరసూల్‌ వేడుకున్నాడు. 10వ వార్డుకు కౌన్సిలర్‌గా నామినేషన్‌ వేసేందుకు ఆదివారం మున్సిపాలిటి కార్యాలయానికి వెళ్లాడు. అక్కడ ఉన్న డా.నవీన్‌ అనే టీడీపీ నేత తన నామినేషన్‌ పత్రాలు బలవంతంగా తీసుకొని చించివేసి బయటికితోసేశారు. పోలీసులు పక్కనే ఉన్న కూడా అడ్డురాలేదు. టీడీపీ పార్టీ కార్యకర్తలపై తోటి టీడీపీ నాయకులు దాడులు చేస్తుంటే మేము ఎవరికి చెప్పుకోవాలని ఆవేదన పెడుతూ అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు..టీడీపీ పార్టీని నమ్ముకున్నందుకు, గతంలో మూడుకేసులు పెట్టారు. నాకు ఉద్యోగం రాక నాజీవితం నాశనమైందని వాపోయాడు.  

ఇదీ చదవండి: నారా పాలనలో ఆడబిడ్డకు ‘దుర్గ’తి!


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నవరాత్రి వేడుకల్లో కుందనపు బొమ్మలా మాళవిక (ఫొటోలు)
photo 2

కిరణ్ అబ్బవరం సినిమాతో కన్నడ బ్యూటీ టాలీవుడ్ ఎంట్రీ.. ఎవరీమె?
photo 3

బతుకమ్మ పండగ.. అందంగా హీరోయిన్ అనన్య (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల : స్వర్ణరథంపై దేవదేవుడు శ్రీ వేంకటాద్రీశుడు దివ్య దర్శనం (ఫోటోలు)
photo 5

నవరాత్రి స్పెషల్.. టాలీవుడ్ బ్యూటీస్ వేరే లెవల్ గ్లామర్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Chandrababu Shamelessly Using Thugs To Attack YSRCP Candidates 1
Video_icon

ఎందుకు బ్రో ఇంత భయం.. సిగ్గులేకుండా రౌడీలను పెట్టి దాడులు
YS Pramilamma Challenge To TDP Leaders AP Local Body Election 2
Video_icon

ప్రచారం చేయకుండానే అత్యధిక మెజారిటీతో గెలుస్తాం YS ప్రమీలమ్మ ఛాలెంజ్
Tiger Shroff Car Firing Case Lawrence Bishnoi Gang 3
Video_icon

టైగర్ ష్రాఫ్‌ ను కాల్చింది వీడే.?ఎందుకు కాల్చడంటే..!
Mydukur Elections Postponed 4
Video_icon

మైదుకూరు మున్సిపల్ ఎన్నికలు వాయిదా

Bollywood Mocked Him Superstar Rajinikanth Recalled Amitabh Bachchan Struggles 5
Video_icon

కష్టాల్లో అమితాబ్ .. 90 కోట్ల అప్పు.. కానీ రజినికాంత ఎం చేసాడంటే..!

Advertisement
 