 వరి చేనుకు ట్యాంకర్‌తో నీరు | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వరి చేనుకు ట్యాంకర్‌తో నీరు

Oct 23 2026 1:39 AM | Updated on Oct 23 2026 1:39 AM

రాజాపేట : పంట ఎండిపోతుంటే చూస్తూ ఊరుకోలేక రాజాపేట మండలం పారుపల్లి గ్రామానికి చెందిన రైతు కాలె నర్సింహులు వాటర్‌ ట్యాంకర్‌తో తన పొలానికి నీరు అందిస్తున్నాడు. ఆయన మూడు ఎకరాల్లో సన్న వడ్లను సాగు చేశాడు. మూడు బోర్లుకు గాను రెండు బోర్లు పూర్తిగా ఎండిపోగా.. ఉన్న నీటితో వరిచేను పొట్టదశకు చేరుకుంది. ఆ ఒక్క బోరులో కూడా నీరు తగ్గడంతో ఎకరంన్నర వరకు వరిచేను ఎండిపోయింది. మిగతా చేనునైనా కాపాడుకోవడానికి తన సొంత వాటర్‌ ట్యాంకర్‌తో ఇతర రైతుల నుంచి నీరు కొనుగోలు చేసి రోజుకు రెండు, మూడు ట్యాంకర్ల నీటిని వరి చేనుకు అందిస్తున్నాడు. రోజుకు రూ.600 వరకు ఖర్చవుతున్నట్లు రైతు తెలిపాడు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ప్రభాస్ హీరోయిన్ కొత్త ఫొటోలు! (ఫొటోలు)
photo 2

సన్ ఫ్లవర్ తో రితికా నాయక్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

సంజూ, నమన్ మెరుపులు.. ఓడిపోయే మ్యాచ్‌లో గెలిచిన భారత్ (ఫొటోలు)
photo 4

ఆకట్టుకుంటున్న శ్రీలీల (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ లో ఘనంగా దుర్గామాత నిమజ్జనం (ఫొటోలు)

Video

View all
Vidadala Rajini Mass Counter To Yellow Media Reporter 1
Video_icon

ఎల్లో మీడియా రిపోర్టర్ ప్రశ్న... మీకు దమ్ముంటే... ఇచ్చిపడేసిన విడదల రజిని
Joinings In YSRCP Party In The Presence Of Kodali Nani 2
Video_icon

కొడాలి నాని సమక్షంలో YSRCPలో చేరిన 20 కుటుంబాలు
Jaggampeta leader Pathanshetti Suryachandra and his wife join the YSRCP 3
Video_icon

పవన్ కు బిగ్ షాక్ YSRCPలోకి జనసేన కీలక నేతలు
35cm Roundworm Found in Woman’s Food Pipe 4
Video_icon

కడుపులో పాము.. ఉలిక్కిపడ్డ డాక్టర్లు..! ఎలా వెళ్లిందో తెలిస్తే ఎప్పటికీ ఆ పని చేయరు...!
YSRCP Nairuthi Reddy Mass Warning to TDP Goondas and AP Police 5
Video_icon

అరెస్ట్ చేసి ఇంట్లో కూర్చోబెడితే భయపడతానా? సిగ్గుతో చావాలా మీరు..?!
Advertisement
 