 అభివృద్ధి పనులు వేగవంతం చేయాలి | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అభివృద్ధి పనులు వేగవంతం చేయాలి

Oct 29 2026 12:24 AM | Updated on Oct 29 2026 12:24 AM

అభివృద్ధి పనులు వేగవంతం చేయాలి

వనపర్తి: జిల్లాకేంద్రంలోని వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో కొనసాగుతున్న అభివృద్ధి పనులు వేగంగా పూర్తి చేయాలని కలెక్టర్‌ ఆదర్శ్‌ సురభి అధికారులను ఆదేశించారు. బుధవారం ఆలయాన్ని సందర్శించిన ఆయన తొలుత స్వామివారిని దర్శించుకొని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం ప్రాంగణంలో నిర్మాణంలో ఉన్న అర్చక, ఆధ్యాత్మిక భవనాల పనులను పరిశీలించి మాట్లాడారు. ఆధ్యాత్మిక భవనం పనులను వచ్చే నెల 15 నాటికి, అర్చక భవనం నిర్మాణాన్ని వచ్చే ఏడాది జనవరి చివరిలోగా పూర్తి చేయాలని సూచించారు. పనుల్లో నాణ్యతా ప్రమాణాలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని, నిర్ణీత గడువులోగా పూర్తయ్యేలా అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. కలెక్టర్‌ వెంట ఆలయ చైర్మన్‌ రఘునాథాచార్యులు, పెబ్బేరు పుర చైర్మన్‌ శ్రీనివాస్‌గౌడ్‌, పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ ఈఈ, ఏఈలు ఉన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అర్నబ్ తుపాను విధ్వంసం.. కోనసీమ జిల్లా అతలాకుతలం (ఫోటోలు)
photo 2

‘KilleR’ సినిమా 1 కోటి రూపాయల కాంటెస్ట్ ప్రెస్‌మీట్ (ఫోటోలు)
photo 3

‘దొంగ నా కొడుకు’ మూవీ సాంగ్ లాంచ్ (ఫోటోలు)
photo 4

స్టాక్‌ మార్కెట్‌లోకి జియో.. అంబానీ కుటుంబంలో వెల్లివిరిసిన ఆనందాలు (ఫోటోలు)
photo 5

ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో మెరిసిన హీరోయిన్ నివేదా పేతురాజ్ (ఫోటోలు)

Video

View all
Abhishek Sharma's 35 Ball Century Stuns Pakistan Cricketers 1
Video_icon

అభిషేక్ విధ్వంసం! పాక్ క్రికెటర్లు ఫిదా!
Visakha Weather Department Officer PLN Murthy About Arnab Cyclone 2
Video_icon

IMD హెచ్చరిక... కోస్తా కొట్టుకుపోయేలా తుఫాన్ బీభత్సం
SRH Kavya Anirudh Wedding Reception 3
Video_icon

కావ్య-అనిరుధ్ పెళ్లి .. అతిథుల లిస్ట్ లో ఏకైక టాలీవుడ్ హీరో

YS Manohar Reddy About YS Jagan Comments In Pulivendula Meeting 4
Video_icon

పులివెందులలో YSRCP ఘన విజయం పక్కా... జగన్ ఇచ్చిన ధైర్యంతో... !
Devulapalli Amar SENSATIONAL Comments On Chandrababu Over conspiracy On AP Local Body Election 5
Video_icon

ఎన్నికల రిగ్గింగ్ విన్నా కానీ.. నామినేషన్ ల రిగ్గింగ్ ఇప్పుడే చూస్తున్నా...
Advertisement
 