 ఏటీఎంలలో చోరీకి విఫలయత్నం | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఏటీఎంలలో చోరీకి విఫలయత్నం

Oct 18 2026 7:39 AM | Updated on Oct 18 2026 7:39 AM

మొయినాబాద్‌: గుర్తుతెలియని దుండగుడు ఏటీఎం సెంటర్లలో చోరీకి విఫలయత్నం చేశాడు. ఈ సంఘటన మున్సిపల్‌ కేంద్రంలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. మున్సిపల్‌ కేంద్రంలో హైదరాబాద్‌–బీజాపూర్‌ జాతీయ రహదారి పక్కన ఎస్‌బీఐ, యాక్సిస్‌ బ్యాంకు ఏటీఎంలు పక్కపక్కనే ఉన్నాయి. శుక్రవారం రాత్రి 11.30 గంటల సమయంలో గుర్తుతెలియని దుండగుడు మాస్క్‌ ధరించి ఏటీఎంల వద్దకు వచ్చాడు. అక్కడ ఉన్న సీసీ కెమరాలకు నల్లని స్ప్రే కొట్టి మొదట ఎస్‌బీఐ ఏటీఎంలోకి చొరబడ్డాడు. వైర్లు కత్తిరించి ఏటీఎంను తెరిచే ప్రయత్నం చేశాడు. అది తెరుచుకోకపోవడంతో పక్కనే ఉన్న యాక్సిస్‌ బ్యాంకు ఏటీఎంలోకి వెళ్లాడు. అందూలోనూ ఏటీఎం వైర్లు కత్తరించి తెరిచే ప్రయత్నం చేశాడు. అది పూర్తిగా తెరుచుకోకపోవడంతో అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. శనివారం ఉదయం ఏటీఎంల పక్కనే ఉన్న టిఫిన్‌ సెంటర్‌ నిర్వాహకుడు సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించడంతో అందులో ఏమీ కనిపించలేదు. అనుమానం వచ్చి మరోవైపు ఉన్న సీసీ కెమరాను పరిశీలిస్తే గుర్తుతెలియని దుండగుడు ఏటీఎం సెంటర్లలో చోరీకి యత్నించినట్లు కనిపించింది. దీంతో పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో ఇన్‌స్పెక్టర్‌ మల్లికార్జునరెడ్డి, ఎస్‌ఐ వెంకన్న, క్రైం పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. డబ్బులు ఏమీ పోలేదని గుర్తించారు. క్లూస్‌టీంతో వేలిముద్రలు సేకరించారు. ఎస్‌బీఐ మేనేజర్‌ శ్రీనివాసరావు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

తెరుచుకోకపోవడంతో వదిలేసి వెళ్లిన దుండగుడు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల : పుష్ప‌క విమానంలో గోవర్ధనగిరిధారి కృష్ణుడి రూపంలో శ్రీ మ‌ల‌య‌ప్ప (ఫొటోలు)
photo 2

'రణబాలి' జయమ్మ.. మర్చిపోలేకపోతున్న రష్మిక (ఫొటోలు)
photo 3

విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తుల రద్దీ.. (ఫొటోలు)
photo 4

‘ఇట్లు అర్జున’ మూవీ ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో హీరోయిన్‌ అనస్వర రాజన్ (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల : హనుమంత వాహనంపై కోదండ రామునిగా శ్రీ మలయప్పస్వామి (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Leader Attack On YSRCP Candidate Family 1
Video_icon

నామినేషన్ వేయనియ్యకుండా.. టీడీపీ నేతల అరాచకం.. చోద్యం చూస్తున్న పోలీసులు..
MP YS Avinash Reddy Strong Warning To Police Over Firing On YSRCP Leaders 2
Video_icon

AK-47తో YSRCP నేతలపై కాల్పులు... YS అవినాష్ రెడ్డి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్..!
USA Hit By 3 Massive Storms At Once 3
Video_icon

అమెరికాలో మహా ప్రళయం.. ఒకేసారి 3 రాకాసి తుఫానులు!
Director Nelson Dilipkumar Plans A Multistarrer With Allu Arjun And Jr NTR 4
Video_icon

బన్నీ - జూ ఎన్టీఆర్ మల్టీస్టారర్.. నెల్సన్ మాస్టర్ ప్లాన్...
TDP Goons Attack On YSRCP Leaders House 5
Video_icon

కడపలో ఉద్రిక్తత.. కార్పొరేటర్ అభ్యర్థులపై కత్తి పోట్లు.. బండి దీప్తి ఇంటిపై దాడి!
Advertisement
 