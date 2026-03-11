ఆర్టీసీ బస్సు దూసుకురావడంతో..దాన్ని తప్పించబోయిన ఓ పోలీస్ వాహనం డివైడర్ను ఢీకొట్టడం..టైరు వీల్రాడ్ విరగడంతో మంగళవారం ఈఎస్ఐ ప్రాంతంలో భారీగా ట్రాఫిక్ స్తంభించింది. ఉదయం 9.30 గంటల ప్రాంతంలో ఈ ఘటన జరగ్గా..లిఫ్టింగ్ వాహనం తీసుకువచ్చి పోలీస్ వాహనాన్ని తొలగించారు. అప్పటికే మారి్నంగ్ పీక్ అవర్స్ కావడంతో రోడ్లపైకి వచి్చన వాహనాలు భారీగా నిలిచిపోయాయి. దాదాపు గంటసేపు వాహనదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.
–సాక్షి, స్టాఫ్ ఫొటోగ్రాఫర్
బస్సు దూసుకొచ్చింది.. ట్రాఫిక్ పోటెత్తింది
Mar 11 2026 7:58 AM | Updated on Mar 11 2026 7:58 AM
