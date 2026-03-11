 రెండో భార్య హత్యకు కుట్ర.. రియల్టర్‌ అరెస్టు | hyderabad task force arrests three in wife ends life plot | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రెండో భార్య హత్యకు కుట్ర.. రియల్టర్‌ అరెస్టు

Mar 11 2026 7:32 AM | Updated on Mar 11 2026 7:32 AM

hyderabad task force arrests three in wife ends life plot

సాక్షి,హైదారబాద్‌: రెండో భార్యపై అనుమానం పెంచుకుని హత్య చేసేందుకు ప్లాన్‌ చేసిన ఓ రియల్టర్‌తోపాటు మరో ఇద్దరిని చార్మినార్ జోన్‌ టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నాటు తుపాకీ, మ్యాగజైన్, ఆరు తూటాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ మేరకు అదనపు డీసీపీ అందె శ్రీనివాసరావు మంగళవారం వివరాలు వెల్లడించారు. 

మల్కాజ్‌గిరి మారుతినగర్‌కు చెందిన దామర అరుణ్‌కుమార్‌ రియల్‌ ఎస్టేట్‌ వ్యాపారి. తన రెండో భార్యపై అనుమానం పెంచుకుని ఆమెను హతమార్చాలని కుట్ర పన్నాడు. చెన్నపురం చౌరస్తా వద్ద పాన్‌షాపు నిర్వహించే మహమ్మద్‌ అబ్బు ద్వారా యాకత్‌పురకు చెందిన విద్యార్థి మీర్‌ ముజమ్మిల్‌ అలీఖాన్‌ను పరిచయం చేసుకున్నాడు. తుపాకీ అందించడానికి అలిఖాన్‌ అంగీకరించడంతో అడ్వాన్స్‌గా రూ.20 వేలు ఇచ్చాడు. ఈ ఏడాది జనవరి మొదటివారంలో అలీఖాన్‌ తన బంధువు సలామత్‌ సల్మాన్‌తో కలిసి బీహార్‌ వెళ్లాడు. 

ముంగేర్‌కు చెందిన తాబిష్‌కు రూ.35 వేలు చెల్లించి ఒక నాటు తుపాకీ, పది బుల్లెట్లు, రెండు మ్యాగజైన్లను కొనుగోలు చేసుకొని రాగా, వీటిని అరుణ్‌కుమార్‌ తీసుకొని మరో రూ.1.10 లక్షలు ఇచ్చాడు. ఈ తుపాకీని పరీక్షించడానికి అరుణ్‌ కుమార్‌ తన పొలంలో నాలుగు తూటాలు పేల్చి సంతృప్తి చెందాడు. భార్యను చంపే కుట్రలో అలీఖాన్, సల్మాన్‌లను భాగస్వాముల్ని చేసే నిమిత్తం సోమవారం అంబర్‌పేటలోని అలీకేఫ్‌ చౌరస్తా వద్ద వారితో సమావేశమయ్యాడు. విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు టాస్క్‌ఫోర్స్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ ఎస్‌.సైదాబాబు నేతృత్వంలో ఎస్సైలు ఎం.మహేష్‌ కె.రామారావు, కె.స్వామి వలపన్ని ఈ ముగ్గురినీ అరెస్టు చేశారు. కేసును అంబర్‌పేట పోలీసులకు అప్పగించారు. పరారీలో ఉన్న సలామత్‌ సల్మాన్, తాబిష్‌ కోసం గాలిస్తున్నారు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'డాటర్ ఆఫ్ వరప్రసాద్ రావు' తెర వెనక ఇలా (ఫొటోలు)
photo 2

కూతురితో బిగ్‌బాస్ సోనియా హ్యాపీ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

విజయ్-రష్మిక మెహందీ సెలబ్రేషన్ ఫొటోలు
photo 4

బాక్సర్‌లా మారిపోయిన టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 5

టాలీవుడ్ హీరోయిన్‌తో క్రికెటర్ పృథ్వీషా నిశ్చితార్థం (ఫొటోలు)

Video

View all
Iran Launches Attacks on US Allies 1
Video_icon

11 వ రోజుకు చేరిన యుద్ధం.. అమెరికా మిత్ర పక్షాలపై ఇరాన్ దాడులు
Chandrababu Govt Creates Another Record in AP Debts 2
Video_icon

రాష్ట్రాన్ని ముంచేలా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం మళ్లీ భారీ అప్పు
Big Twist in Iran-Israel War New Supreme Leader Mojtaba Khamenei 3
Video_icon

కొత్త సుప్రీం మొజ్జబా ఖమేనీపై రగులుతున్న ఇరాన్
Kadiri Lakshmi Narasimha Swamy Rathotsavam Stampede 4
Video_icon

Anantapur: రథం కింద పడి ఐదుగురికి తీవ్ర గాయాలు
Vijay Deverakonda Invited Little Girl To His House For Dinner 5
Video_icon

అలిగిన చిన్నారికి ఆహ్వానం భోజనానికి ఇంటికి పిలిచిన విజయ్
Advertisement
 