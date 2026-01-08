 మేడారం జాతరకు కేసీఆర్‌కు ఆహ్వానం.. ఎర్రవల్లికి సురేఖ, సీతక్క | Telangana Ministers Medaram Invitation Given To KCR At Erravalli | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మేడారం జాతరకు కేసీఆర్‌కు ఆహ్వానం.. ఎర్రవల్లికి సురేఖ, సీతక్క

Jan 8 2026 5:20 PM | Updated on Jan 8 2026 5:45 PM

Telangana Ministers Medaram Invitation Given To KCR At Erravalli

సాక్షి, సిద్దిపేట: మేడారం మహా జాతర నేపథ్యంలో బీఆర్‌ఎస్‌ అధినేత, మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ను ఆహ్వానించేందుకు మంత్రులు కొండా సురేఖ, సీతక్క.. ఎర్రవల్లిలోని ఫామ్‌హౌస్‌కు వెళ్లారు. ఈ సందర్భంగా కేసీఆర్ దంపతులకు పట్టు వస్త్రాలు పెట్టి మేడారం మహా జాతర ఆహ్వాన పత్రికను మంత్రులు అందించారు. అనంతరం, కేసీఆర్ దంపతులు కూడా మంత్రులను సన్మానించారు.

ఆహ్వానం సందర్భంగా దాదాపు  20 నిమిషాలపాటు వారు మాట్లాడుకున్నారు. ఈ క్రమంలో మేడారంలో జాతర సందర్బంగా చేస్తున్న ఏర్పాట్లను కేసీఆర్‌కు వివరించినట్టుగా తెలిసింది. అనంతరం, మేడారం జాతరకు ఏదోఒక రోజు తాము హాజరు అవుతామని కేసీఆర్ చెప్పారని మంత్రులువెల్లడించారు. కాసేపటి క్రితమే ఎర్రవల్లి ఫామ్ హౌస్ నుంచి మంత్రులు కొండా సురేఖ, సీతక్క వెళ్లిపోయారు.

అంతకుముందు మంత్రులిద్దరూ మాట్లాడుతూ..‘మాజీ సీఎం కేసీఆర్ సానుకూలంగా స్పందించారు. హెలికాప్టర్‌లో సతీసమేతంగా జాతరకు కేసీఆర్ వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తామన్నారు. ఆడబిడ్డలుగా కేసీఆర్ దగ్గరికి వచ్చాము. మాకు చీర పెట్టి కేసీఆర్ ఆహ్వానం పలికారు. ఇది రాజకీయాలు చేసే సమయం కాదు. మేడారం జాతరను ప్రభుత్వం ఘనంగా నిర్వహిస్తోంది. అందరిని మేడారం జాతరకు రావాల్సిందిగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం’ అని అన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న బ్రహ్మానందం, మంగ్లీ (ఫోటోలు)
photo 2

చంద్రబాబుది విలన్‌ క్యారెక్టర్‌.. ఆధారాలతో ఏకిపారేసిన వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

కన్నడ 'మార్క్'తో సెన్సేషన్..క్వీన్‌ ఆఫ్‌ ‘మార్క్‌’గా దీప్శిఖ చంద్రన్ (ఫొటోలు)
photo 4

Yash Birthday : యశ్‌ అసలు పేరేంటో తెలుసా? (ఫోటోలు)
photo 5

తెలంగాణలో మొదలైన ముందస్తు సంక్రాంతి సంబరాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Where Is Telangana Maoist Leader Bade Chokka Rao 1
Video_icon

Telangana Maoist: అంతా ఖాళీ.. దామోదర్ ఎక్కడ..?
Kethireddy Venkatarami Reddy Slams JC Prabhakar Reddy Comments 2
Video_icon

మీలో సీమ పౌరుషం ఉంటే... జేసీ పై కేతిరెడ్డి వెంకట్రామిరెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు
YS Jagan Serious On Chandrababu Over Amaravati Second Phase Land Acquisition 3
Video_icon

రెండో విడత భూసేకరణపై వైఎస్.జగన్ ఆగ్రహం
Amaravati Farmers Big SHOCK To Chandrababu 4
Video_icon

బాబును నిలదీసిన అమరావతి రైతులు
USA Reveals Pak Conspiracy Over Operation Sindoor 5
Video_icon

ప్రధాని మోడీ హెచ్చరికలతో పాకిస్తాన్ లో తీవ్ర ఆందోళన
Advertisement
 