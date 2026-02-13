 పులెక్కడుంది? | Telangana Forest Dept Uses Trackers and Drones for Tigers | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పులెక్కడుంది?

Feb 13 2026 5:23 AM | Updated on Feb 13 2026 5:23 AM

Telangana Forest Dept Uses Trackers and Drones for Tigers

పర్యవేక్షణ కోసం థర్మల్‌ ఇమేజింగ్‌ డ్రోన్ల వినియోగం

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: సిద్దిపేట జిల్లా ఆరేపల్లి గ్రామం పరిసరాల్లో పెద్దపులి సంచారం నేపథ్యంలో అటవీ శాఖ అప్రమత్తమైంది. బుధ­వారం పులి కనిపించిన ప్రాంతానికి వాయవ్య దిశగా 2 కి.మీ దూరంలో తాజాగా పాదముద్రలు గుర్తించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రజలకు ఎలాంటి ప్రమాదం కలగకుండా ఉండేలా వెంటనే ట్రాకింగ్‌ చర్యలను మరింత ముమ్మరం చేసినట్టు చెప్పారు.

 ప్రస్తుతం ఉత్పన్నమైన పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని 24 గంటల పర్యవేక్షణ కోసం థర్మల్‌ ఇమేజింగ్‌ డ్రోన్లను వినియో­గిస్తున్నారు. పుణే నుంచి వచ్చిన ప్రత్యేక నిపుణుల బృందం, స్థానిక అటవీ సిబ్బందితో కలిసి గస్తీ నిర్వహిస్తోంది. ఈ పరిసర గ్రామాల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలను పెంచడంతో పాటు, ప్రజలు జాగ్రత్త పాటించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. పులికి ఎలాంటి హాని కలగకుండా సురక్షిత మార్గం కల్పించేందుకు అటవీ శాఖ సమగ్ర చర్యలు కొనసాగిస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కశ్మీర్‌ అందాలు ఆస్వాదిస్తోన్న హీరోయిన్ లక్ష‍్మీరాయ్ (ఫోటోలు)
photo 2

శ్రీశైలం: నల్లమల అడవుల్లో భక్తుల పాదయాత్ర (ఫోటోలు)
photo 3

హీరోయిన్ స్నేహ బిజినెస్‌.. సెకండ్ యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)
photo 4

థాయ్‌లాండ్‌లో ఎంజాయ్ చేస్తోన్న ఐశ్వర్య రాజేశ్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

'హే భగవాన్‌' మూవీ ట్రైలర్‌ లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Key Directions To MLAs & MLCs 1
Video_icon

మండలిలో మంచి సంఖ్యా బలం ఉంది: వైఎస్ జగన్
More Expensive Than Gold 8.5 Lakh Per Gram Wood 2
Video_icon

బంగారం కంటే ఖరీదైన చెట్టు... కిలో ..రూ. కోటి
Telangana Municipal Election Results Tension 3
Video_icon

కౌంటింగ్‌కు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసిన ఎన్నికల కమిషన్
Actor Naresh Viral Comments on Actress Dressing Style 4
Video_icon

డ్రెస్సింగ్ పై.... హగ్ చేసుకుందాం అనుకున్న కానీ.. చీరలతో వచ్చారు
Major Fire Accident In Ambedkar Konaseema District 5
Video_icon

Konaseema : భారీ అగ్ని ప్రమాదం సిలిండర్ పేలి 10 ఇల్లు అగ్నికి ఆహుతి
Advertisement
 