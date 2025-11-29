లొంగుబాటలో తిప్పిరి తిరుపతి
కోరుట్ల: విద్యార్థి దశలో రాడికల్ స్టూడెంట్ యూనియన్కు నాయకత్వం వహించి..మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ కార్యదర్శి స్థాయికి ఎదిగిన జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్లవాసి తిప్పిరి తిరుపతి అలియాస్ దేవ్జీ లొంగుబాటలో ఉన్నట్టు తెలిసింది. ఆరు నెలల క్రితం మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ కార్యదర్శిగా తిరుపతి బాధ్యతలు చేపట్టినట్టుగా జరిగిన ప్రచారం జరిగింది. ఈ క్రమంలో ఆపరేషన్ కగార్ తీవ్రతరమైంది. ఈ క్రమంలోనే తిప్పిరి తిరుపతి ఎన్కౌంటర్ అయ్యాడా? లేక లొంగిపోయాడా..? అన్న విషయంలో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది.
ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసుల అదుపులో ఉన్నట్టుగా సమాచారం. వారం రోజుల క్రితం తిరుపతి అంగరక్షక వలయ సభ్యులు విజయవాడలో పోలీసులకు చిక్కినట్టుగా ప్రచారం జరగడం..ఆ సమయంలోనే తిరుపతి పోలీసులకు చిక్కి ఉంటాడన్న సందేహాలు వ్యక్తమయ్యాయి. ఆ వెంటనే ఆయన తమ్ముడు తిప్పిరి గంగాధర్ తన అన్నను అరెస్టు చేసి ప్రాణాలతో అప్పగించాలన్నారు. దీంతో వారం రోజుల పాటు తిరుపతి ఏమయ్యాడన్న సమాచారమే లేదు.
చివరకు ఆయన లొంగుబాటు సమాచారం బంధుమిత్రులను ఊపిరి పీల్చుకునేలా చేసింది. ఆపరేషన్ కగార్ తీవ్రతరం కావడంతో లొంగిపోవాలని తిరుపతి కుటుంబసభ్యులు పలుమార్లు మీడియాను ఆశ్రయించారు. అతడి చిన్న తమ్ముడు గంగాధర్ కుమార్తె సుమ కూడా బహిరంగ ప్రకటన చేశారు. అయినా తిరుపతి నుంచి ఎలాంటి ప్రతిస్పందన రాలేదు.
దశాబ్దాల ఎదురుచూపులు
నలభై ఏళ్లుగా అన్న లొంగిపోవాలని ఇంటిల్లిపాది కంటి మీద కునుకు లేకుండా ఎదురుచూశాం. ఎట్టకేలకు ఆయన లొంగిపోతాడన్న సమాచారం మాకు ఎనలేని సంబరాన్ని ఇచ్చింది. మేమంతా ఆయన రాక కోసం ఎదురుచూస్తున్నాం. ఆయన క్షేమంగా ఉండడమే మాకు కావాల్సింది. –తిప్పిరి గంగాధర్, తిరుపతి తమ్ముడు
పెద్దనాన్న వస్తే ఎంతో హ్యాపీ
మా తాత–అమ్మమ్మ ఉన్నప్పటి నుంచి వారు ఎన్నోసార్లు పెద్దనాన్నను లొంగిపోవాలని కోరారు. అప్పటి నుంచి మా కుటుంబం మొత్తం ఆయన రాక కోసం నిరీక్షించింది. నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి ఆయన్ను చూడలేదు. ఆయన ఇంటికి వస్తే నా కల నెరవేరుతుంది. – సుమ, తిరుపతి తమ్ముడి కుమార్తె
తిరుపతి తెలివైన స్టూడెంట్
తిరుపతితో ఇంటర్లో కొన్నాళ్లు కలిసి చదివాను. ఆయన తెలివైన స్టూడెంట్. మాథ్స్ అలవోకగా వంటపట్టించుకునే వాడు. మొదటి నుంచి చురుకైన వ్యక్తి. పేదలకు అన్యాయం జరిగితే సహించేవాడు కాదు. అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లాక ఎవరితో టచ్లో లేడు. – బక్కయ్య, తిరుపతి క్లాస్మేట్, రిటైర్డ్ వెటర్నరీ డాక్టర్, కోరుట్ల