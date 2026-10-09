సాక్షి,హైదరాబాద్: సీపీ సజ్జనార్ కీలక విజ్ఞప్తి చేశారు. ట్యాంక్ బండ్పై పుట్టినరోజు వేడుకలు లేదా కేక్ కటింగ్లు వద్దని అర్ధరాత్రి వేళల్లో రోడ్లపైకి వచ్చి ప్రాణాలను ప్రమాదంలో పెట్టవద్దని సూచించారు. నగరవాసులకు, ముఖ్యంగా యువతకు తల్లిదండ్రులకు తాము ఈ విషయాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నామని ఎక్స్ వేదికగా పేర్కొన్నారు.
సజ్జనార్ తన ఎక్స్ ఖాతాలో.. ట్యాంక్ బండ్ సమీపంలో, అలాగే నగరంలోని ప్రధాన రహదారులు, సరస్సులు మరియు పార్కుల వద్ద అర్ధరాత్రి వేళల్లో పుట్టినరోజు వేడుకలు లేదా కేక్ కటింగ్లు నిర్వహించవద్దు. ఆనందంగా జరగాల్సిన పుట్టినరోజు వేడుకలు, క్షణికమైన అజాగ్రత్త మరియు నిర్లక్ష్యం కారణంగా కుటుంబాలను పూడ్చలేని దుఃఖంలో ముంచెత్తడం హృదయ విదారకం. కేవలం రెండు రోజుల క్రితం, తెల్లవారుజామున 2 గంటలకు, ట్యాంక్ బండ్పై జరిగిన ఒక రోడ్డు ప్రమాదంలో, వారి పుట్టినరోజున ఆరేళ్ల బాలుడు, అతని కుటుంబ సభ్యుడు విషాదకరంగా మరణించారు. ఈ ఘటన ప్రతి ఒక్కరినీ తీవ్రంగా కలచివేసింది.
మా సిబ్బంది వెంటనే ప్రమాద స్థలానికి చేరుకుని, గాయపడిన వారిని ఆసుపత్రికి తరలించి, ప్రాణాలను కాపాడటానికి సాధ్యమైన అన్ని ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ, మేము ఈ నష్టాన్ని నివారించలేకపోయాము. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూసేందుకు, మేము సీనియర్ పోలీసు అధికారుల సహకారంతో ట్యాంక్ బండ్పై ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరిగే ప్రాంతంలో తనిఖీ నిర్వహించి, పటిష్టమైన నివారణ చర్యలు చేపట్టాము. అక్కడ జరుగుతున్న ప్రమాదాలపై వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల పరిధిలో సమగ్ర సమీక్ష కూడా నిర్వహించాము. పుట్టినరోజు అనేది ఒక వ్యక్తిగత కుటుంబ వేడుక అని, దానిని కేవలం ఇళ్లలో లేదా ఏదైనా సురక్షితమైన, మూసి ఉన్న ప్రదేశాలలో మాత్రమే జరుపుకోవాలని మేము స్పష్టం చేస్తున్నాము.
అర్ధరాత్రి వేళల్లో రోడ్లపై పాదచారుల రద్దీ ఉండదు కాబట్టి, వాహనాలు అదుపు లేకుండా వేగంగా దూసుకుపోతాయి. అటువంటి సమయంలో చిన్న పిల్లలను వెంట తీసుకురావడం, రోడ్డు మధ్యలోకి రావడం ఏమాత్రం అవివేకమని ప్రతి ఒక్కరూ గ్రహించాలి. వాస్తవానికి, నిబంధనల ప్రకారం ట్యాంక్ బండ్పై ఇలాంటి వేడుకలు జరుపుకోవడం పూర్తిగా నిషేధించబడింది. దీనిపై జీహెచ్ఎంసీ గతంలోనే స్పష్టమైన ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
మా పోలీసులు నిరంతరం గస్తీ కాస్తూ, అక్కడికి వచ్చేవారిని చెదరగొడుతున్నప్పటికీ, ప్రజలు అర్ధరాత్రి వేడుకలు జరుపుకోవడానికి తిరిగి వస్తుండటంతో ఈ విషాదాలు పునరావృతమవుతూనే ఉన్నాయి. కేవలం క్షణికమైన సరదా కోసం చేసే పొరపాట్లకు అమూల్యమైన ప్రాణాలను కోల్పోవద్దు. ఇకపై ఎవరూ అర్ధరాత్రి వేళల్లో ట్యాంక్ బండ్, సరస్సులు లేదా బహిరంగ ప్రదేశాలకు వచ్చి కేరింతలు కొట్టవద్దని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము". అని తన ఎక్స్ ఖాతాలో పేర్కొన్నారు.
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